Радиодиктант-2021 напишет и зачитает писатель Юрий Андрухович

Радиодиктант национального единства в 2021 году будет писать и читать украинский писатель Юрий Андрухович. Организаторам его выбрать посоветовали радиослушатели.

Менее чем через месяц, 9 ноября с 10:00 до 11:00 состоится 21-й Радиодиктант национального единства. Текст диктанта напишет Юрий Андрухович. Об этом рассказал в эфире "Українського радіо" Дмитрий Хоркин.

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин отметил, что сам Юрий Андрухович даже зачитает диктант в эфире. Его выбрали из нескольких претендентов.

По его словам, Андруховича радиослушатели посоветовали выбрать автором текста радиодиктанта и чтецом. Тему радиодиктанта объявят в ближайшее время.

Дмитрий Хоркин отметил, что "Суспільне" пригласит писать радиодиктант президента Украины, народных депутатов, министров, премьер-министра, деятелей культуры и других.

Это не проверка знаний, мы никого не хотим наказывать и делать замечания. Мы хотим побудить обратить внимание на украинский язык,

– сказал Дмитрий Хоркин.

Каким был радиодиктант-2020

Отметим, что в прошлом году автором текста радиодиктанта стал Иван Малкович. В прямом эфире "Суспільного" читала диктант актриса Римма Зюбина. 11 ноября обнародовали текст радиодиктанта национального единства-2020 "Вызовы книжной эры".

"Украинское радио" получило на свой адрес почти 14 тысяч электронных писем и 2 тысячи бумажных. Победителями радиодиктанта-2020 признаны 17 участников. Список победителей – читайте по ссылке.

К слову, по статистике, без ошибок диктант пишет не более 1% участников. Так, в 2018 году свои работы на проверку прислали более 30 тысяч участников. Из них только 311 не допустили ни одной ошибки, а допустили одну – 1004.

А в 2019 году только два человека из почти 6 тысяч, приславших свои письма, написали радиодиктант без единой ошибки. В то же время в 2020 году среди 16 тысяч участников не сделали ни одной ошибки – 17 человек.

Что известно о радиодиктанте Он задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой может принять каждый желающий. Те, кто не успел написать диктант во время прямого эфира, может это сделать посмотрев запись акции.

Смотрите видеозапись радиодиктанта, который писали в 2020 году: