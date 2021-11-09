В Украине проводят радиодиктант-2021: где слушать текст – видеотрансляция

Всеукраинский радиодиктант национального единства всегда происходит в День письменности – в этом году он проходит 9 ноября в 10:30. Участвовать могут все желающие. Видеотрансляцию радиодиктанта можно найти в нашем материале.

В День украинской письменности и языка тысячи украинцев ежегодно принимают участие во флешмобе и присоединяются к событию по всему миру

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Где слушать радиодиктант

Его транслируют на "Украинском радио", радио "Культура", "UA: Першому", всех региональных каналах и ютуб-канале "Суспільного".

Трансляция подготовки и объяснения правил началась в 10 утра, но сам диктант начнется в 10:30. Отметим, что в 2021 написал и зачитает текст радиодиктанта украинский писатель Юрий Андрухович. Его название "Вслед за памятью", и состоит он из 199 слов.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта-2021:

В то же время студию для очного написания диктанта для гостей обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении "Радиохаба" Академии общественного вещания, где известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований.

Куда присылать диктант

Тем, кто хочет проверить свой диктант на наличие ошибок, надо сфотографировать или отсканировать свой текст и отправить на почту. Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта.

Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позже 10 ноября.

Онлайн можно отправить свой текст на ящик rd@ukr.radio. После обнародования диктанта электронные письма не будут принимать.

Для удобства организаторы также подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Когда будет правильный текст и результаты

Правильный текст диктанта обнародуют 11 ноября. Поэтому вы сможете проверить, допустили ли ошибки при написании радиодиктанта. Результаты объявят в течение 1–2 месяцев.

Добавим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта были слова на проверку нового правописания.

К слову, в прошлом году автором текста радиодиктанта стал Иван Малкович. В прямом эфире "Суспільного" читала диктант актриса Римма Зюбина.

"Украинское радио" получило в свой адрес почти 14 тысяч электронных писем и 2 тысячи бумажных. Победителями радиодиктанта-2020 признаны 17 участников. Список победителей – читайте по ссылке.