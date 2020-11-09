Всеукраинский радиодиктант национального единства традиционно проходит в День письменности и в этом году состоится 9 ноября в 9:00. Участие могут принять все желающие. Видео трансляции и текст радиодиктанта можно найти в нашем материале.

Где можно слушать радиодиктант?

Его будут транслировать на "Украинском радио", радио "Культура", "UA: Первом", всех региональных каналах и ютуб-канале "Общественного".

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Трансляция подготовки и объяснения правил начнется в 9:10, а сам диктант – в 9:30. В 2020 году автором текста радиодиктанта стал писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Т. Шевченко Иван Малкович, а читать его украинцам будет актриса с великолепной дикцией Римма Зюбина.

Трансляция диктанта – смотреть видео:

Отметим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой может принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта будут слова на проверку нового правописания.

Куда присылали диктант?

Тем, кто хочет проверить свой диктант на наличие ошибок, надо сфотографировать или отсканировать свой текст и в течение 15 минут после завершения диктанта отправить на электронную почту: rd@ukr.radio. Или же текст прислать на почту по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 не позже 10 ноября. Время для отправки готового текста – астрономические сутки.

Когда будет правильный текст и результаты?

Правильный текст диктанта обнародуют уже 11 ноября в 11:00 по киевскому времени. Мы его опубликуем, как только он появится в открытом доступе. Здесь вы сможете проверить, допустили ли ошибки при написании радиодиктанта.

Радиодиктант 2020: правильный текст диктанта

Правильный текст будет здесь…

А все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Кто из известных деятелей и звезд будет писать диктант?

В библиотеке Вернадского писать диктант в 2020 году будут много известных украинских деятелей и звезд: Екатерина Павленко и Тарас Шевченко из группы Go_A, Иван Леньо (группа Kozak System), Марк Галаневич ("ДахаБраха"), актеры Ахтем Сеитаблаев, Сергей Калантай, Геннадий Попенко, Наталья Сумская.

А также присоединятся участники Детского Евровидения-2020 от Украины Александр Балабанов и многие другие. Вживую из библиотеки мы сообщим, как пишут диктант известные украинцы.

Добавим, что по статистике, без ошибок диктант пишет не более одного процента участников. Так, в 2018 году свои работы на проверку прислали более 30 тысяч участников. Из них только 311 не допустили ни одной ошибки, а допустили одну – 1004.

А в 2019 году только два человека из почти 6 тысяч, приславших свои письма, написали радиодиктант без единой ошибки.