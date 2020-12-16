9 ноября в День письменности и языка в Украине провели радиодиктант национального единства. Организаторы получили около 16 тысяч писем, однако победителей, которые не сделали ни одной ошибки, стало 17.

Тысячи украинцев больше месяца назад написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Издание "Украинское радио" в прямом эфире объявило победителей конкурса.

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Как отметил член правления НСТУ Дмитрий Хоркин, после проведения радиодиктанта канал "Украинского радио" получил около 16 тысяч писем – из них почти 13,8 тысячи электронных и 2 тысячи бумажных.

Мы готовы объявить победителей – их 17. Без единой ошибки у нас есть одно письмо – от нашей радиослушательницы Гоянюк. Она писала радиодиктант двадцатый раз. По образованию женщина врач-бактериолог, ей 74 года, живет во Львове,

– сказал Хоркин.

Только с одной ошибкой написала радиодиктант Анна. "С двумя ошибками – пришло 15 писем. Это тоже победители", – сказал Хоркин и назвал их имена.

Победители радиодиктанта в 2020 году

Гоянюк Х. Анна (адрес почты – anna.k.072209) Галина (адрес почты – galabidzilyа) Конык Анастасия Мельниченко Ольга Гузий Ольга Кригер Виктория Сердюк Анатолий Малафий Сергей Дмитрук Олег Збандут София Федоришин Ольга Никулина Елена Островская Леонида Тышкевич Анна Кашуба Ирина Закальська Ярина

Призы победителям

Победители получат книги "Антология украинской поэзии" и сборники стихов Лины Костенко, которые предоставил Иван Малкович. Еще будут призы от Сообщества ответственного учительства – это книга Светланы Тараториной "Эта Мария зверей рисовала" о выдающейся украинской художнице Марии Примаченко и удобный фетровый кармашек для наушников, грамоты и тому подобное.

Кроме того, победители также получат сертификаты на посещение главного офисного студийного комплекса Украинского радио на Крещатике, 26. Отдельную награду получат участники, которые писали диктант шрифтом Брайля. Подарком для слабовидящих участников станут аудиокниги.

Дмитрий Хоркин напомнил, что текст радиодиктанта написал известный поэт и издатель Иван Малкович, а зачитала его известная актриса Римма Зюбина.

Каким будет радиодиктант в 2021 году? Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что это мероприятие стоит сделать более массовым. Кроме того, должны быть поощрительные призы и для тех, кто присоединился к радиодиктанту.