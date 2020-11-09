Радиодиктант национального единства 2020: кто из политиков и известных деятелей присоединился
Многие украинские культурные деятели и политики присоединились к сегодняшнему радиодиктанту, который прошел 9 ноября в 9:30. В частности, приняли участие языковой омбудсмен Тарас Креминь и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Журналисты 24 канала наблюдали за тем, как украинцы писали радиодиктант национального единства в 2020 году. Кто из политиков и известных деятелей тоже присоединились к этому флешмобу – читайте в материале.
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Отметим, текст радиодиктанта создал писатель и издатель Иван Малкович, а читала его актриса Римма Зюбина. В этом году диктант назывался "Вызовы книжной эры".
Кто из политиков и известных деятелей писал радиодиктант-2020
Участие в радиодиктантом принял премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что для него это знаковое событие, которое заряжает энергией, духовностью и вдохновением.
"Диктант ежегодно объединяет вокруг нашего родного языка миллионы украинцев со всего мира. Ведь украинский язык – непревзойденный, утонченный и мелодичный. Это наше культурное сокровище, которое мы должны ценить и оберегать", – написал Шмыгаль в Фейсбуке.
Также к этому флешмобу присоединилась заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она призналась, что в этом году впервые писала радиодиктант и делала это в память профессора Александра Пономарива, который, к сожалению, не так давно умер.
Заметили в библиотеке имени Вернадского и председателя партии "Голос" Киру Рудик. По ее словам, участие в написании радиодиктанта – это отличный способ показать, что мы едины.
"Сидела за первой партой и волновалась, как в школе. Когда я думаю о всех украинцах, больших и маленьких, которые одновременно сегодня писали диктант, сконцентрировано, – у меня щемит сердце, примерно так же, как когда пою гимн Украины. Ощущение единства и принадлежности", – написала она.
Также радиодиктант писал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он признался, что во время подготовки перечитал произведения Ивана Малковича, который стал автором текста. Присоединился к флешмобу и заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. Однако чиновник не комментировал это событие.
Писала радиодиктант и актриса Наталья Сумская вместе с заслуженной артисткой Украины Анжеликой Рудницкой. Последняя даже поделилась этим в Фейсбуке.
Известно, что диктант писали работники Посольств Украины в разных уголках мира. В частности, присоединился коллектив Посольства Украины в Южной Африке.
"Это фантастические ощущения и эмоции, особенно, когда работаешь так далеко от дома, а душой – в одном из уголков Украины. Кроме этого, радиодиктант – это прекрасная возможность проверить свои знания языка и оставаться в тонусе", – написали они в фейсбуке.
Также Всеукраинский диктант национального единства писали члены посольств Украины в столице Македонии – Скопье и коллективы украинского посольства в Грузии, Болгарии, Ливане и тому подобное.
Интересно, что к написанию радиодиктанта присоединились также незрячие дети из Харьковского специнтерната.
Добавим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой может принять каждый желающий. Текст диктанта обнародуют на сайте "Украинского радио" 11 ноября в 11:00. Для тех, кто не успел написать диктант во время прямого эфира, можно это сделать, посмотрев запись акции.
Смотрите видеозапись радиодиктанта-2020:
Добавим, что радиодиктант после написания можно отправить на проверку. Лист бумаги с текстом диктанта можно сфотографировать или отсканировать и отправить на электронный адрес rd@ukr.radio до 23: 59 10 ноября.
Или отправить почтой по адресу: г. Киев, вул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позже 10 ноября.
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