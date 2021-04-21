К радио можно присоединиться на сайте или через приложение, которое можно скачать на Google Play или App Store.

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Почему именно такое название? Аббревиатура названия П. О. Р. Ш. расшифровывается как первое онлайн-радио "Школа". Сам проект инициирован образовательным агентством Киева.

Авторы проекта хотят привлечь учащуюся молодежь к созданию интересного контента для своих сверстников.

Что ученики смогут делать в онлайн-радио

самостоятельно создавать онлайн подкасты,

разрабатывать собственные авторские программы,

сочинять музыкальные подборки,

проводить интервью с интересными личностями: известными киевлянами, педагогами, родителями, школьными друзьями и тому подобное.

Интересно, что некоторые киевские школы уже планируют запускать работу радио П. О. Р. Ш. во время воспитательных часов и на переменах. Школьников ожидают интеллектуальные викторины с подарками, а также возможность передавать поздравления друзьям и заказывать песни.

Таким образом у школьников появится еще одна дополнительная возможность научиться презентовать себя, вести дискуссии и попробовать себя в роли диджея,

– рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, с учениками будут работать профессиональные радиоведущие, медиапсихологи и медиаэксперты, которые будут делиться своим опытом и советами.

Кроме того, школьников будут учить медиаграмотности, критическому мышлению, а также расскажут об основах журналистской этики.

А уже после локдауна столичные школьники смогут попробовать себя в радиожурналистике.

К слову, правительство приняло постановление о стипендиях для учащихся. Так, 270 школьников, которые лучше всего сдадут ВНО, смогут получить стипендию в размере 10 000 гривен. Также денежное вознаграждение получат победители школьных олимпиад.