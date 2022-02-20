Ради знаний, а не баллов: как оценивают учеников в пилотных 5-х классах НУШ

Учителя заметили, что у учеников Новой украинской школы изменилась мотивация, теперь они хотят не просто высоких оценок. Как оценивают учеников в школах НУШ и какие с этим проблемы возникают – читайте в статье.

Как школы НУШ организовали оценивание

Киев

Директор Киевской школы №5 Светлана Олексюк рассказала, что они определили, что в пилотных 5-х классах НУШ поддерживать формировочное и уровневое оценивание.

К теме Как прошел первый семестр пилотирования НУШ в 5 классах: отзывы и мнения родителей и директоров

Впрочем, уже трижды школа получала предложения от МОН, которые абсолютно противоречат принципам реформы. Например, в сентябре им предложили ввести бальное оценивание, потому что этого, мол, хотят родители.

Кроме того, на 50 страницах документа, который нам предлагают в МОН, результаты обучения определены странно и не соответствуют Госстандарту базового среднего образования. Понимаете, 5 класс – это адаптационный период средней школы. Думаю, речь может идти только о постепенном введении бального итогового оценивания,

– считает педагог.

Поэтому, они приняли компромиссное решение и решили сделать так: бальное оценивание – только семестровое и только по трем предметам: украинский и английский языки и математика. Остальное – уровневое и формировочное оценивание.

К способам формовочного оценивания добавили собственную разработку: карту успеха, которая имеет вид путеводителя. Речь идет о желаемых результатах обучения, различных достижениях, также ребенок может сам себя оценить. Карта успеха работает также по QR-кодам, и это интересно наблюдать как родителям, так и детям.

Первый семестр в киевской школе закончили встречами учителей и родителей, где последние увидели портфолио своего ребенка, получили свидетельство достижений за первый семестр и обсудили с учителями все, что касается обучения их детей.

Херсон

Директор опорного учреждения "Академический лицей" в Скадовске Анна Соценко рассказала, что они решили проводить формировочное оценивание в 5-х классах в течение первого семестра.

Учителя используют различные техники отслеживания траектории учащихся к учебным целям. Изменились подходы к оцениванию – педагоги не используют долю "не". То есть никаких негативных суждений или критики. Но диагностируют сферы, которые надо улучшить,

– объяснила директор.

По ее мнению, формировочное оценивание – лучшее, потому что оно не травмирует детей, не убивает желание учиться и развиваться. Это тот вид оценки, который побуждает, мотивирует, дает возможности.

В традиционной школе ребенок боится отвечать, потому что может ошибиться, а эта ошибка автоматически влияет на общий балл. В то же время дети 5-х классов НУШ не боятся отвечать или ошибаться.

Педагог сообщила, что два месяца второго семестра в школе будут осуществлять уровневое оценивание, чтобы посмотреть, как дети на него будут реагировать. Планируют дойти до бального оценивания до конца года, учитывая отзыв детей.

Львов

Директор Золочевской "Школы радости" Ярина Сухецкая говорит, что они хотели, чтобы формировочное оценивание было основным в пилотных классах. Несмотря на это, из-за желания родителей учителя таки решили, что будут выставлять баллы ученикам 5 классов.

Поэтому сделали так: в сентябре не оценивать вообще, в октябре – параллельно вводить уровневое оценивание, объясняя критерии, рассказывать детям, каким баллам соответствуют те или иные уровни. Наконец, в ноябре – декабре 5-е классы перешли на балльное оценивание,

– сказала педагог.

Свидетельство достижений в школе почти не меняли. Оставили характеристику учебных достижений, но не записывали "сформировано / формируется", а решили писать "проявляет интерес к учебе".

Также там решили, что если за первый семестр у ребенка 9 баллов, а за второй – 6, то за год можем вывести 6, а не среднее арифметическое. То есть будут смотреть: прогрессирует или регрессирует ребенок, хочет ли учиться.

"Мы пообщались с учителями и решили, что в следующем году все-таки не будем оценивать первый семестр (у пятиклассников). А возможно, хорошо не оценивать и второй семестр 5 класса и всего 6 класса. Они еще дети. Вот в 7 классе стоит переходить на оценивание", – считает директор.

Вызовы и проблемы нового оценивания

Светлана Олексюк говорит, что образовательный процесс в НУШ отличается от традиционного обучения. Поэтому вводить балльное оценивание после перехода в 5 класс в спешке, без объяснений критериев оценивания – неуместно.

Все процессы, касающиеся детей, должны быть постепенными, понятными все. Нам стоит научиться целеполаганию, строить образовательные траектории, определять проблемы и идти дальше.

Ярина Сухецкая добавляет, что в НУШ они перешли к деятельностному и практическому методу. Например, по искусству решили в основном работать с проектами, где могли бы увидеть успехи детей, учителя начали лучше коммуницировать между собой.

К теме Обучение с радостью: почему отсутствие оценок в начальной школе – это преимущество

По ее словам, есть несколько конкретных проблем. В частности, формировочное оценивание происходит каждый день: и в записях в тетради, и устно, но общих критериев и данных об этом нет. Для каждого ребенка это очень индивидуально.

Так, каждого ребенка надо призвать к себе и рассказать ему, что с его учебным поступлением. Это действительно требует много времени. Поэтому учителя пытаются несколько уроков обращать внимание на одного ребенка, а тогда говорят ему, с чем поработать, что подтянуть.

Еще одна проблема: искусство и музыку читают разные учителя, а надо вывести одну оценку. Но ведь есть дети, которые любят петь и не любят рисовать. Так, двое учителей обсуждали достижения каждого ученика, общались и выставляли среднюю оценку.