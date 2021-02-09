На сайте Верховной Рады зарегистрировали новый законопроект № 4629-1 о внесении изменений в некоторые законы относительно сети лицеев для внедрения профильного школьного образования. Там, в частности, перенесли внедрение реформы – с 2024 на 2027 год.

А все для того, чтобы остановить процесс закрытия школ. Депутат Юлия Гришина рассказала, что Комитет ВР по вопросам образования вместе с МОН разработал законопроект о сети старшей школы.

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Гришина в фейсбуке подчеркнула, что депутаты сохранили возможности для продолжения реформы и развития сети, но создали новые механизмы.

Основные тезисы законопроекта:

Расширяют понятие "безопасное образовательное пространство" на все звенья образования. Дошкольники, студенты и школьники – все должны учиться в безопасной среде. И урегулируют вопросы образования детей, которые долго находятся на лечении.

Община будет иметь право создавать и содержать лицеи на базе опорных школ. Главное – быть способным это сделать и соблюдать требования законодательства.

Убрали норму о "50 тысячах". Если изменения примут, то любая община, которая будет способна основать и содержать лицей, будет иметь такую возможность.

Формализуют случаи, когда община может содержать учреждения трех уровней среднего образования с обеспечением качественного выбора профилей для детей.

Откладывают изменения, которые должны были произойти до 2022-2024 годов – до 2027 года. "Это не станет угрозой для реформы, но сделает переход не таким мучительным", – считает Гришина.

Предоставят поручение правительству заложить отдельные средства для регионов на создание и формирование сети старшей школы.

Добавим, что текст законопроекта пока не обнародовали.

А министр образования Сергей Шкралет отметил, что ученики, родители и учителя волнуются относительно обучения в старшей школе.

Еще раз подчеркиваю, что каждый ребенок, который проявит желание обучаться в 10 – 11 (12) классах, будет иметь такую возможность. В законе есть нормы, требующие доработки вместе с профильным комитетом ВР. Уже наработаны изменения, в частности планируем расширить полномочия учредителей при создании лицеев,

– отметил он.

К слову, согласно реформе НУШ учреждения среднего образования должны переформатироваться:

1 – 4 классы – это начальное образование,

5 – 9 классы – это базовое образование (заведения будут называться гимназиями)

10 – 12 классы – это профильное образование (будут созданы лицеи).

Новая система окончательно должна заработать с 2027 года (когда до профильных лицеев дорастут ученики НУШ, которые сейчас учатся в третьем классе). Подробнее об этом – читайте по ссылке.