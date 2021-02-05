В Верховной Раде предлагают освободить выпускников от ГИА в 2021 году: детали
Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагают освободить от ГИА выпускников, которые в этом году заканчивают школу, и дать им право выбирать вид оценивания их результатов обучения.
Источник: Верховная Рада
Авторы законопроекта считают, что принятие такого решения сведет к минимуму риски заболевания коронавирусом среди учащихся во время проведения ВНО.
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В документе нардепы пояснили, что с марта 2020 года обучение в школах осуществлялось преимущественно в дистанционном формате. Поэтому из-за пандемии следует предоставить ученикам права выбирать вид оценивания результатов их обучения.
Так, в законопроекте предложено три варианта выбора оценивания достижений учащихся:
- с помощью годового оценивания;
- через государственную итоговую аттестацию;
- через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.
Кроме того, по словам депутатов, реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из Госбюджета Украины. Инициаторами законопроекта стали Лариса Билозир, Геннадий Вацак, Марина Никитина, Юлия Яцик и другие.
Напомним, что в прошлом учебном году выпускники школ решением Рады также были освобождены от ГИА из-за эпидемической ситуации в стране. Участие в ВНО принимали только те ученики, которые поступали в учреждения высшего образования.
Отметим, что в этом году МОН вместе с УЦОКО разработал несколько вариантов проведения ВНО. Формат проведения тестирований будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине. Рассмотрение этого вопроса запланировано на первую половину марта.
А в этот понедельник, 1 февраля началась регистрация участников на ВНО. Она продлится до 5 марта 2021 года включительно.
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