Почти 30 нардепов из "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства. Одним из авторов законопроекта является Максим Бужанский. По его мнению, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

Законопроект №4528 появился на сайте Верховной Рады.

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Авторами закона являются 28 нардепов партии "Слуга народа". Среди них: Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Александр Качура, Евгений Брагарь.

Сам Бужанский в своем телеграмм-канале написал, что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.

С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Не маленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, другие – регулируют рынок,

– заявил Бужанский.

Он добавил, что не хочет ничего менять частями в законе, потому что он "весь кривой". Также Бужанский предложил "просто отменить эти штрафы".

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По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

Не надо рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей,

– убежден нардеп.

Что следует знать о языковом законе

Уже в 2021 году все учреждения обслуживания государства будут обязаны предоставлять информацию на украинском языке.

Обязательное общение на украинском касается всей сферы услуг, в частности: кафе, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и спортзалов.

Сначала для тех, кто не сможет перейти на государственный язык, будут проводить беседы, предупреждать и предоставлять соответствующую информацию. Только в случае, если беседы не помогут – использовать штрафы.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала