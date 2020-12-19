На днях Сергей Шкарлет возглавил Министерство образования и науки. Правда, далеко не все обрадовались его назначению. И дело не только в скандалах, с которыми он связан, но и с тем, что во время голосования в Раде кандидатуру Шкарлета поддержали больше нардепов, чем было фактически в сессионном зале.

Речь идет ни о чем другом, как о кнопкодавстве. И теперь в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности. Карточка документа №4525 появилась на сайте парламента.

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Авторами постановления указаны народные депутаты фракций "Голос" и "Европейская солидарность". Однако текст постановления пока не обнародовали. Ранее представители обеих фракций заявили о намерении обратиться в суд с обжалованием назначения Шкарлета на должность.

Представители "Голоса" заявили о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета. Фракция "Европейская солидарность" также заявила о нарушениях во время голосования и обратилась в регламентный комитет с требованием рассмотреть ситуацию, что сложилась.

Что известно о назначении Шкарлета

17 декабря Рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета, который до этого был в статусе исполняющего обязанности, на должность главы МОН.

За его назначение проголосовало 226 парламентариев. Однако, присягу о вступлении в должность министра Шкарлет принимал под крики "Позор".

Во время предварительного обсуждения его кандидатуры депутаты вспомнили плагиат в его научных работах, а также работу на "Партию регионов" и "крыло" экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Больше о скандалах, связанных со Шкарлетом – читайте в материале 24 канала.