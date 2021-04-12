Випускникам дозволили не складати ДПА через карантин і пандемію коронавірусу. Рішення схвалили 298 народних депутатів. Реалізація цього законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із Держбюджету.

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У зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання COVID-19, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації,

– мовиться у законі.

ДПА можна складати за бажанням

Закон також передбачає, що випускники можуть обирати, у якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, випускників вирішили звільнити від ДПА, аби зменшити ризики захворювання на коронавірус.

Зверніть увагу! Раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів. Так, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від тестування, зроблять запис "звільнений(а)".



Сергій Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.

ЗНО треба для вступу

Проте ЗНО для вступу у заклади вищої освіти залишається обов’язковим. Так, для абітурієнтів, які планують вступати до вишів, ЗНО будуть проводити в установлені терміни.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Чи проводили ДПА у 2020 році

Минулого року через складну ситуацію з COVID-19 обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників також скасували – для тих учнів, які не вступали до вишів. Водночас випускники могли скласти ДПА у формі ЗНО за бажанням.

Тоді до кінця червня частина одинадцятикласників отримала атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стояла позначка "звільнено".