Выпускникам разрешили не сдавать ГИА из-за карантина и пандемии коронавируса. Решение одобрили 298 народных депутатов. Реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из Госбюджета.
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В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации,
– говорится в законе.
ГИА можно сдавать по желанию
Закон также предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть 3 варианта:
- с помощью годового оценивания;
- через государственную итоговую аттестацию;
- через ГНА в форме внешнего независимого оценивания.
Заметим, выпускников решили освободить от ГНА, чтобы уменьшить риски заболевания коронавирусом.
ВНО надо для поступления
Однако ВНО для поступления в учреждения высшего образования остается обязательным. Так, для абитуриентов, которые планируют поступать в вузы, ВНО будут проводить в установленные сроки.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала
Проводили ГИА в 2020 году
- В прошлом году из-за сложной ситуации с COVID-19 обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников также отменили – для тех учеников, которые не поступали в вузы. В то же время выпускники могли сдать ГИА в форме ВНО по желанию.
- Тогда к концу июня часть одиннадцатиклассников получила аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА стояла отметка "освобождено".