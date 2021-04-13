Выпускникам разрешили не сдавать ГИА из-за карантина и пандемии коронавируса. Решение одобрили 298 народных депутатов. Реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из Госбюджета.

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В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации,
– говорится в законе.

ГИА можно сдавать по желанию

Закон также предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть 3 варианта:

  • с помощью годового оценивания;
  • через государственную итоговую аттестацию;
  • через ГНА в форме внешнего независимого оценивания.

Заметим, выпускников решили освободить от ГНА, чтобы уменьшить риски заболевания коронавирусом.

ВНО надо для поступления

Однако ВНО для поступления в учреждения высшего образования остается обязательным. Так, для абитуриентов, которые планируют поступать в вузы, ВНО будут проводить в установленные сроки.

Дати ЗНО 2021
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Проводили ГИА в 2020 году

  • В прошлом году из-за сложной ситуации с COVID-19 обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников также отменили – для тех учеников, которые не поступали в вузы. В то же время выпускники могли сдать ГИА в форме ВНО по желанию.
  • Тогда к концу июня часть одиннадцатиклассников получила аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА стояла отметка "освобождено".