Рада установила ответственность за плагиат в научных работах

Верховная Рада приняла законопроект об установлении ответственности за нарушение принципов академической добропорядочности в научных работах. Речь идет, в частности, о плагиате.

Эксперты отмечают, что в Украине самым распространенным видом нарушения академической недобропорядочности является именно плагиат (включая использование работ и диссертаций, которые продаются на коммерческой основе) и списывание.

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Поэтому депутаты ВРУ 25 января приняли за основу законопроект №5461 о внесении изменений в закон Украины “Об образовании” относительно ответственности за плагиат. "За" проголосовало 250 нардепов, а воздержались – лишь 36.

В Раде добавляют, что законопроект разработан с целью установления академической ответственности за передачу академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором.

Это позволит эффективно противодействовать академической недобропорядочности, в частности, практике продажи академических сочинений. Как именно будут наказывать плагиаторов – пока неизвестно.

К слову, в декабре 2021 года доцента Львовского аграрного университета Олега Соколовского оправдали по делу о взяточничестве. Напомним, что он за 400 долларов написал дипломную работу вместо своего студента.