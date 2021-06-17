Рада разрешила приватизировать имущество вузов, которое они не используют

Верховная Рада приняла закон, который позволяет приватизировать имущество высших учебных заведений, которое они не используют более 3 лет. Законопроект поддержали 290 народных депутатов.

Документ упорядочивает использование имущества учебными заведениями – ежегодный учет и отчетность, возможность передачи имущества другому заведению и возможность приватизации такого имущества.

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Отметим, что объекты и имущество государственных учебных заведений, которые они не используют, могут взять в аренду для услуг, которые не могут предоставить непосредственно вузе.

Также имущество можно приватизировать, в случае неиспользования его в течение 3 лет.

Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность,

– указано в законе.

К слову, правительство одобрило концепцию реализации проекта президентского университета. Его должны построить до октября 2023 года. Что предполагает концепция президентского вуза и какие направления там будут – читайте в статье.