Рада разрешила общинам создавать лицеи: как это будет происходить

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4629-1, который позволяет объединенным территориальным общинам учреждать лицеи для школьников. Как они это будут делать – читайте в статье.

Законопроект поддержали 334 народных депутата. Так, теперь, согласно закону, учредителем профильного лицея может быть любая община, которая способна на это.

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Как общины будут создавать лицеи

Сейчас это может делать только областной совет или городской совет в городах, где проживает более 50 тысяч человек. ОТО могут основывать лицеи до 1 сентября 2027 года.

Действующие нормы об образовании предусматривают минимальное количество параллельных классов – 2 или 3. Также в составе лицея будет возможность существования не только 5–12 классов, но и начальных 1 – 4 классов.

И хотя с образовательной точки зрения лучше отделить старшую профильную школу, общины могут иметь проблемы с разделением звеньев. Поэтому им разрешили присоединить и начальную школу.

Закон поручил правительству закладывать средства в бюджетах ближайших лет на формирование обособленной сети. Поэтому община, которая способна построить лицей или разделить учебные процессы, получит средства от государства.

Кроме того, садикам разрешили быть структурными подразделениями начальной школы и гимназии. Вместе с тем обязательным является размещение детей в отдельном здании или за отдельными входами, чтобы потоки детей не пересекались.

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Зачем Украине профильное образование

К слову, до 2027 года школы в Украине, в связи с реформой НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

Таким образом школы поделятся на:

начальные (1–4 классы);

гимназии (5–9 классы);

лицеи (10–12 классы).

К слову, экс-замминистра образования Егор Стадный назвал преимущества профильного образования: