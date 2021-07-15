Рада разрешила общинам создавать лицеи: как это будет происходить
Источник:24 канал
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4629-1, который позволяет объединенным территориальным общинам учреждать лицеи для школьников. Как они это будут делать – читайте в статье.
Законопроект поддержали 334 народных депутата. Так, теперь, согласно закону, учредителем профильного лицея может быть любая община, которая способна на это.
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Как общины будут создавать лицеи
Сейчас это может делать только областной совет или городской совет в городах, где проживает более 50 тысяч человек. ОТО могут основывать лицеи до 1 сентября 2027 года.
Действующие нормы об образовании предусматривают минимальное количество параллельных классов – 2 или 3. Также в составе лицея будет возможность существования не только 5–12 классов, но и начальных 1 – 4 классов.
И хотя с образовательной точки зрения лучше отделить старшую профильную школу, общины могут иметь проблемы с разделением звеньев. Поэтому им разрешили присоединить и начальную школу.
Закон поручил правительству закладывать средства в бюджетах ближайших лет на формирование обособленной сети. Поэтому община, которая способна построить лицей или разделить учебные процессы, получит средства от государства.
Кроме того, садикам разрешили быть структурными подразделениями начальной школы и гимназии. Вместе с тем обязательным является размещение детей в отдельном здании или за отдельными входами, чтобы потоки детей не пересекались.
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Зачем Украине профильное образование
К слову, до 2027 года школы в Украине, в связи с реформой НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.
Таким образом школы поделятся на:
- начальные (1–4 классы);
- гимназии (5–9 классы);
- лицеи (10–12 классы).
К слову, экс-замминистра образования Егор Стадный назвал преимущества профильного образования:
- Уменьшение количества предметов для изучения в старшей школе или сокращение количества часов на "непрофильные предметы".
- Возможность глубже и качественнее изучать выбранные предметы, а, соответственно – повышение качества образования в старшей школе в целом в стране.
- "Инвентаризация" школьной системы: закрытие или перепрофилирование недоукомплектованных классов и школ, а также начало мощных образовательных ячеек в регионах.
- Снижение родительских расходов на репетиторство и дополнительные платные образовательные услуги.
- Возможность более широкого выбора для ребенка и семьи.
- Эффективное использование финансирования: направление средств, ранее использовавшихся на содержание большего количества неэффективных заведений, на оборудование, общежития, достойные зарплаты и тому подобное.