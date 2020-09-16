Верховная Рада провалила законопроект №3717, который должен был урегулировать образовательную деятельность в сфере высшего образования для иностранцев в первом чтении. В частности, речь идет о попытке узаконить обучение на русском языке в вузах.

И хотя голосование за проект закона провалили, его все же отправили на повторное первое чтение, пишет 24 канал.

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Что имел целью законопроект № 3717?

Суть его заключалась в том, что обучение иностранных студентов может осуществляться на иностранном языке. Однако эксперты уверяют, что здесь под иностранным имеют в виду русский язык.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что количество иностранных студентов в нашей стране растет, а потому Украина должна реагировать на соответствующий спрос. "Вузы имеют право преподавать одну или несколько дисциплин на языках ЕС. Таким образом, вузы могут обучать иностранных студентов на украинском, английском, а в случае необходимости и на других языках ЕС", – говорится в сообщении.

Ожесточенная дискуссия в Раде

По словам депутата от "Слуги народа" Марии Мезенцевой, этот законопроект необходимо принять, чтобы университеты больше зарабатывали. Вроде бы 80% студентов-иностранцев приносят Украине 4 миллиарда гривен.

Однако, во время речи в Раде депутат от партии "За будущее" Сергей Рудык заявил, чтобы нардепы не велись на деньги, ведь на самом деле этот закон Украине не нужен.

"В нынешнем закона О высшем образовании вузы имеют право сами определять, на каком языке преподавать для студентов-иностранцев. Такой закон не нужен. Им нужно проголосовать за этот закон для языка-агрессора (русского, – 24 канал)", – добавил он.

А депутат от фракции ЕС Олег Синютка добавил, что здесь вопрос лежит не в юридической или образовательной плоскости, это вопрос о русификации. То есть так в Украине хотят защитить русский язык.



Депутаты провалили голосование за иностранный язык в вузах / Фото 24 канала

Во время обсуждения между депутатами возникла ожесточенная дискуссия, некоторые даже кричали "Ганьба". Так, народные депутаты не приняли законопроект за основу и отправили его на доработку.