Рада приняла законопроект об организации обучения учреждений профессионального образования
Народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект об организации деятельности учреждений профессионального образования со специфическими условиями обучения. В частности, проанализируют нагрузку на студентов и преподавателей.
Законопроект №4139 предусматривает внесение изменений в закон об организации обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования. Соответствующее решение поддержали 281 народный депутат Украины, передает 24 канал.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные изменения и дополнения предусматривают:
- решение вопроса статуса и типа учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;
- определение основных полномочий и направлений деятельности учреждения;
- урегулирование вопросов управления заведением, приема и отчисления студентов;
- оптимизацию и повышение качества профессиональной подготовки полицейских и управления системой подготовки кадров;
- ориентацию образовательного процесса на формирование профессиональной и личностной компетенций;
- формирование соответствующей психологической готовности и морально-деловых качеств будущих полицейских;
- приведение в соответствие с законодательством объемов учебной нагрузки на студентов и преподавателей.
Кроме того, этот законопроект учитывает особенности подготовки полицейских. Ведь сейчас подготовка правоохранителей проходит на базе некоторых вузов МВД и 4 учреждений Нацполиции (Академии патрульной полиции (Киев), Криворожской академии патрульной полиции, Ровненской академии патрульной полиции, Житомирского учебного центра подготовки полицейских).
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