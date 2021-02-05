Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в законе о высшем образовании касательно совершенствования процедуры выборов ректоров вузов. За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата.

Источник: 24 канал

По словам нардепов, нынешняя система выборов ректоров в университетах имеет несколько недостатков. Прежде всего, выборы ректора считаются несостоявшимися, если за одного из кандидатов не отдадут 50% + 1 голос.

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Какие изменения приняли

Если в выборах приняли участие два и более кандидатов, но ни один из них не набрал более 50% голосов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура будет проводится второй тур выборов.

Ректором вуза станет человек, набравший более 50% среди избирателей в первом туре или более 50% голосов лиц, принявших участие в голосовании во втором туре.

Если выборы признаны несостоявшимися или ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то в течение недели определят даты нового конкурса на замещение должности руководителя вуза.

Сколько депутатов поддержали изменения в закон? Добавим, что в первом чтении за изменения в законе о выборах ректора проголосовали 335 нардепов, а во втором чтении за соответствующее решение отдали свои голоса 322 депутата.



З22 депутата проголосовали за изменения в законе о выборах ректора / Скриншот из Рады