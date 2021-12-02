Рада приняла бюджет на 2022 год: на что пойдут деньги в сфере образования

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении Госбюджет на 2022 год. На образование в нем предусмотрено 153,7 миллиарда гривен, а это на 14 миллиардов больше, чем в 2021 году. Основные расходы в области образования пойдут на школы.

Заседание Верховной Рады прошло 2 декабря. "За" проект бюджета-2022 проголосовали 268 нардепов.

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Куда пойдут деньги в сфере образования

Образовательная субвенция (зарплаты педагогов) – 108,4 миллиарда гривен.

Субвенция для реформы Новой украинской школы (закупка мебели, компьютеров, учебных материалов, а также обучение учителей) – 1,4 миллиарда гривен (из которых 400 миллионов – на повышение квалификации педагогов).

(из которых 400 миллионов – на повышение квалификации педагогов). Оборудование для столовых – 1,5 миллиарда гривен.

Пожарная безопасность в школах – 1,5 миллиарда гривен.

Программа "Способная школа для лучших результатов" (для улучшения образовательной среды в школах) – 1 миллиард гривен.

Поддержка лиц с ООП – 504,4 миллиона гривен.

Также предусмотрены средства для:

подготовки кадров заведениями высшего и профессионального высшего образования – 27,8 миллиарда гривен ;

; выплат академических стипендий – 5,14 миллиарда гривен ;

; обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) исследований – 830 миллионов гривен ;

; фонда развития учреждений профессионального высшего и высшего образования – 250 миллионов гривен.

"Спасибо народным депутатам за поддержку сферы образования и науки Украины. Уже с декабря зарплата педагогов выросла более чем на 8%, с 1 января 2022 года предусмотрено увеличение академических стипендий. А также впервые будет предоставлена субвенция на обеспечение пожарной безопасности в школах в размере 1,5 миллиарда гривен", – отметил министр образования Сергей Шкарлет.

К слову, с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%. В целом должностные оклады педагогов в школах возрастут на 900 – 1 300 гривен. Соответственно, зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.

Как увеличится зарплата учителей:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;

зарплата учителя ІІ категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата учителя І категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;

зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;

зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;

зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;

зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата педагога-организатора І категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.



Увеличение зарплаты учителей / Инфографика МОН