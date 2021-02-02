Верховная Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании процедуры предоставления университетам статуса национального и возможности объединения университетов с таким статусом.

Источник: Пресс-служба Верховной Рады

Университеты со статусом национального могут объединяться, чтобы создавать более мощные учебные заведения. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.

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По словам заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, целью законопроекта является совершенствование процедуры предоставления вузам статуса национального, а научным учреждениям – статуса национального научного центра.

"Это создаст надлежащие возможности управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое закреплено за ними", – добавил он.

О чем говорится в законопроекте? В частности, теперь имущество вузов (в том числе имеющих статус национального), которое не используется в образовательном процессе и не обеспечивает уставную деятельность, может бесплатно передаваться другому учебному заведению или научному учреждению при условии дальнейшего использования исключительно на образовательные или научные нужды.