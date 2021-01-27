Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в закон о высшем образовании по совершенствованию процедуры выборов ректоров вузов. За соответствующее решение проголосовали 335 депутатов.

Источник: 24 канал



Нардепы уверяют, что сейчас система выборов ректоров в университетах имеет ряд недостатков. Прежде всего, выборы ректора считаются такими, которые не состоялись, пока за одного из кандидатов не отдадут 50%+1 голос. Эту норму нужно менять.

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Добавим, что для того, чтобы изменения вступили в силу, Верховная Рада должна принять второе чтение законопроекта.

Мы уже на практике имеем яркие примеры, когда избирательный процесс начался еще осенью 2019 года и до сих пор не завершился, а очередная попытка избрать ректора назначена на март 2021 года,

– сказала депутат Лариса Билозир.

Что планируют изменить? Если в выборах приняли участие два и более кандидатов, но ни один из них не набрал более 50% голосов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов. Так, ректором вуза станет человек, который набрал больше 50% голосов, имеющих право участвовать в выборах в первом туре, или более 50% голосов лиц, принявших участие в голосовании во втором туре.

Если выборы признаны несостоявшимися или ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то в течение недели объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя учреждения высшего образования.