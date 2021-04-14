Принятие соответствующего законопроекта поддержали 276 народных депутатов на внеочередном планерном заседании 13 апреля.

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Согласно законопроекту, реорганизация и ликвидация санаторных школ допускается только после согласования проекта соответствующего решения учредителя из Минобразования.

Также законом устанавливается, что учредители должны изменить тип заведения, реорганизовать или ликвидировать его в течение года со дня вступления в силу изменений в закон – до 1 июля 2022 года.

Кроме того, согласно Закону, имущество реорганизуемых или ликвидированных санаторных школ и школ-интернатов должно использоваться исключительно для обеспечения получения образования детьми и молодежью, предоставление им услуг в сфере социальной защиты, культуры, спорта и здравоохранения.

Принятые изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы и школы-интернаты. Это поможет сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества и обеспечить право детей на образование,

– сказал Сергей Шкарлет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время в системе образования функционируют 65 санаторных школ с пансионами (интернатами). В них обучаются 14 тысяч 548 учеников, в том числе 552 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

К слову, в Украине уже второй раз откладывают ликвидацию и реорганизацию санаторных школ. Такое же решение Рада приняла в 2020 году. Вероятно, это из-за пандемии коронавируса.