Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект. Так государство обеспечивает безопасную образовательную среду и образовательный процесс.

Обратите внимание Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты-стипендии, – Гришина

Какие гарантии дает государство

Согласно принятому документу, государство предоставляет гарантии:

относительно организации образовательного процесса в дистанционном режиме (или же в другом, который безопасен для граждан);

о сохранении средних зарплат, стипендий и других выплат;

о сохранении места работы;

относительно места проживания (общежитие пансион) и питания.

Напомним, что сегодня, 15 марта, в Украине продлили военное положение до 25 апреля. За это проголосовали 343 народных депутата.

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