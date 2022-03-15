Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект. Так государство обеспечивает безопасную образовательную среду и образовательный процесс.
Обратите внимание Все преподаватели будут получать зарплаты, а студенты-стипендии, – Гришина
Какие гарантии дает государство
Согласно принятому документу, государство предоставляет гарантии:
- относительно организации образовательного процесса в дистанционном режиме (или же в другом, который безопасен для граждан);
- о сохранении средних зарплат, стипендий и других выплат;
- о сохранении места работы;
- относительно места проживания (общежитие пансион) и питания.
Напомним, что сегодня, 15 марта, в Украине продлили военное положение до 25 апреля. За это проголосовали 343 народных депутата.
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