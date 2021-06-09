Такое решение было принято на заседании комитета 9 июня. Члены образовательного комитета одобрили рекомендацию парламента принять этот законопроект: 8 человек – проголосовали за, 3 – против, 1 – воздержался.

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Документом предусмотрено снять ограничения на обучение для иностранцев в вузах, в частности на русском языке.

Депутат от ЕС Владимир Вятрович также оценил это решение как очередную попытку наступления на украинский язык.

Парламентский комитет по вопросам образования поддержал русификаторский проект 3717. Но он даже не об образовании, о языке. Это очередная попытка изменить функционирование украинского как государственного. Теперь не через соответствующий закон, а через закон о высшем образовании,

– написал он.

Вятрович добавил, что они и дальше будут бороться против принятия этого законопроекта, но теперь в Верховной Раде.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил категорически против такой законодательной инициативы.

А депутат от "Голоса" Наталья Пипа тоже написала, что категорически против таких изменений. Официальная позиция объявлена всем членам комитета.

Что известно об обучении иностранцев в вузах на русском

Еще 16 сентября 2020 года Верховная Рада не поддержала законопроект, которым планировалось снять ограничения на обучение на любом языке, в том числе и на русском, в вузах для иностранцев. За законопроект № 3717 в первом чтении проголосовали только 210 народных депутатов.

Впоследствии депутаты направили законопроект на повторное первое чтение в комитет.

На сегодня законом О высшем образовании предусмотрено, что вуз имеет право принять решение о преподавании и обучении на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения соответствующих дисциплин на государственном языке.

К слову, ранее глава образовательного комитета ВР Сергей Бабак заверил, что они хотят разрешить обучение иностранцев в отдельных группах на любом языке. Например: