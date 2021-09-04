На работу ходит под обстрелами: история об учительнице, обучающей учеников в прифронтовой зоне

Учительница украинского языка и литературы Татьяна Ефесько работает учительницей в прифронтовом селе Гранитное на Донбассе. Она живет в серой зоне, которая не контролируется украинской армией. Поэтому каждый день, рискуя собственной жизнью, учительница ходит через линию фронта, чтобы обучать детей.

Чтобы добраться до школы, Татьяна Ефесько должна пройти 2,5 километра, перейти реку и пройти проверку на блокпосте. Именно шаткий металлический мост через реку Кальмиус, хоть и контролируется украинской армии, но под прицелом у боевиков.

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Учительница рассказывает, что пережила и обыски в своем доме и обстрелы. Она не скрывает, что боится жить по разные стороны линии фронта, но и дальше продолжает обучать учеников в прифронтовой зоне.

Более 30 лет Татьяна Ефесько преподает украинский язык и литературу. Но последние 7 – делает это в зоне боевых действий. Из окон ее школы даже видна линия фронта.

Мы проводим уроки, и если начинается обстрел или какое-то беспокойство, мы детей выводим в коридоры в ту часть школы, где безопаснее,

– говорит учительница.

Интересно, что учительница общается и пропагандирует украинский язык и проводит уроки о независимости Украины. На первом уроке, как рассказывает Татьяна, дети желали друг другу мира.

По ее словам, быть учительницей в прифронтовой зоне – сложно морально из=за военного положения. Но покидать школу и детей женщина не хочет.

"Пока у нас есть крыша над головой, мы живем здесь и приспосабливаемся к этой ситуации", – добавляет Татьяна Ефесько.

К слову, в украинские университеты в этом году поступило вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, чем в 2020 году. Всего через образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина" зарегистрировано около 6 тысяч заявлений на поступление.