Чтобы добраться до школы, Татьяна Ефесько должна пройти 2,5 километра, перейти реку и пройти проверку на блокпосте. Именно шаткий металлический мост через реку Кальмиус, хоть и контролируется украинской армии, но под прицелом у боевиков.

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Учительница рассказывает, что пережила и обыски в своем доме и обстрелы. Она не скрывает, что боится жить по разные стороны линии фронта, но и дальше продолжает обучать учеников в прифронтовой зоне.

Более 30 лет Татьяна Ефесько преподает украинский язык и литературу. Но последние 7 – делает это в зоне боевых действий. Из окон ее школы даже видна линия фронта.

Мы проводим уроки, и если начинается обстрел или какое-то беспокойство, мы детей выводим в коридоры в ту часть школы, где безопаснее,

– говорит учительница.

Интересно, что учительница общается и пропагандирует украинский язык и проводит уроки о независимости Украины. На первом уроке, как рассказывает Татьяна, дети желали друг другу мира.

По ее словам, быть учительницей в прифронтовой зоне – сложно морально из=за военного положения. Но покидать школу и детей женщина не хочет.

"Пока у нас есть крыша над головой, мы живем здесь и приспосабливаемся к этой ситуации", – добавляет Татьяна Ефесько.

К слову, в украинские университеты в этом году поступило вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, чем в 2020 году. Всего через образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина" зарегистрировано около 6 тысяч заявлений на поступление.