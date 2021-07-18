Для начала стоит спокойно разобраться, действительно ли вас хотят уволить, или ваши опасения беспочвенны. Если подозрения подтвердились, то можно попытаться сохранить работу, или же уйти из компании на лучших условиях. О ваших правах и возможностях – далее в материале.

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Как сохранить работу

Если вы решили таки удержаться на своем рабочем месте, то подумайте о том, почему вы готовы за это бороться: как в профессиональном, так и в личном понимании. Например, вам импонирует миссия компании, нравится коллектив и условия работы. Или же у вас трое детей, кредит, арендованное жилье, и ваш бюджет просто не выдержит смены работы.

В обоих случаях следует понять и исправить собственные ошибки, которые привели к решению руководства с вами попрощаться. Например, пересмотрите свой способ планирования работы, испытайте новые методики, запишитесь на курсы повышения квалификации и тому подобное.

Поговорите с руководителем компании, расскажите ему, почему цените свое место работы, и как вы готовы совершенствоваться, чтобы его сохранить. Старайтесь удержать себя в руках и не прибегайте к мольбам или угрозам. Будьте готовы к компромиссу – согласиться на более низкую должность или зарплату. Если вы действительно очень хотите остаться, то, возможно, придется идти на уступки.

Проанализируйте собственные ошибки / Фото Unsplash

Как уволиться на лучших условиях

Обязательно перечитайте ваш трудовой договор и соответствующие законы – узнайте больше о своих правах. В большинстве трудовых договоров прописана сумма компенсации, которую получает работник от компании в условиях увольнения не по собственному желанию.

Не соглашайтесь писать заявление на увольнение самостоятельно, от своего имени – таким образом компания стремится избежать дополнительных выплат.

Не стесняйтесь обсудить с руководителем следующие пункты:

причины вашего увольнения;

какие ошибки в вашей работе были замечены, как их можно было избежать или исправить (понадобится для последующего трудоустройства);

каким будет процесс увольнения – тут же узнайте и о финансовой компенсации;

рекомендации от компании для вашего будущего трудоустройства.

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Постарайтесь вести диалог спокойно и профессионально – не ругайтесь, не обвиняйте и не переходите на личности. Даже если давать официальные рекомендации не в традициях компании, бизнес в Украине довольно тесно общается – лучше оставить о себе хорошее впечатление и сохранить хорошую репутацию.

Лучше разойтись мирно / Фото Unsplash

По итогам беседы с руководством составьте план своих последующих действий. Учтите, сколько времени вы еще проработаете на старом месте и какие финансовые возможности будете иметь после увольнения.

Не забывайте о финансовых подушках безопасности, правильном распределении сбережений и бюджетировании, ведь поиск новой работы может длиться непредсказуемо долго.

Совет! Составлять и распечатывать любые планы – финансовые или профессиональные, – советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.