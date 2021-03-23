В Болграде Одесской области задержали 22-летнюю работницу школы, которая воровала мобильные телефоны у учеников. Девушка работала уборщицей и уже успела обворовать трех школьников.

Правоохранители задержали сотрудницу школы в ходе расследовании дела. Девушке теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

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В полиции рассказали, как женщина воровала телефоны у учащихся:

Один мобильный злоумышленница забрала с подоконника в столовой, куда во время обеденного перерыва его положил 12-летний мальчик.

Второй вытащила из сумки 13-летней девочки в раздевалке.

Еще один взяла со столика 11-летнего мальчика в комнате отдыха.

Чтобы отвести от себя подозрение, после совершения последнего преступления правонарушительница уволилась

– рассказал полицейский Роман Галкин.



Телефон, который уборщица украла у ученика / Фото полиции

По его словам, сейчас идет досудебное расследование. Максимальное наказание, которое грозит ей – до пяти лет лишения свободы.

К слову, в Херсоне 40-летняя учительница воровала в школе ноутбуки и продавала их на сайтах объявлений. Женщина наворовала техники на 80 тысяч гривен. Больше об этом – читайте по ссылке.