В Украине установили оранжевый уровень опасности и карантина. Однако в Минобразования заявили, что детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.

Зато школы и вузы будут иметь определенные ограничения – допускается только 20 человек в аудитории. Об этом на брифинге сказал временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает 24 канал.

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По его словам, сейчас школы для учащихся 1 – 4 классов и детсады работают в обычном режиме.

Единственным требованием для других учебных заведений является то, что ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории,

– отметил Шкарлет.

Добавим, что школам и садикам запрещено работать очно, если более 50% учеников оказались на самоизоляции.

Что известно об оранжевой зоне в Украине?

В правительстве решили не продлевать в Украине карантин выходного дня, поэтому теперь в стране действует оранжевая зона карантина. Какие ограничения она предусматривает и что делать запрещено –



Однако в Кабмине работают над решением по усилению карантина. Шмыгаль заверил, что о соответствующем решении предупредят за 7 дней до введения новых ограничений. В правительстве решили не продлевать в Украине карантин выходного дня, поэтому теперь в стране действует оранжевая зона карантина. Какие ограничения она предусматривает и что делать запрещено – читайте здесь Однако в Кабмине работают над решением по усилению карантина. Шмыгаль заверил, что о соответствующем решении предупредят за 7 дней до введения новых ограничений.

Отметим, что ранее член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук уверял, что если власть все же введет в декабре локдаун, учебные заведения будут работать в обычном режиме. То есть школы и садики закрывать не будут.