Учительница начальных классов первой категории специальной школы №44 в Каменке Ольга Букреева советует коллегам по крайней мере месяц проводить адаптацию детей: знакомство, прогулки, совместные походы.

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Как начать работать с первоклассниками

Эксперт говорит, что подготовку к 1 классу надо начать к учебному году. Ведь 1 сентября дети должны быть не запуганы.

Учительница говорит, что иногда учителя используют подготовительные занятия, чтобы понять, что дети умеют: читать, писать. А в конце подготовки детям можно отправить письма, которые те должны открыть 1 сентября. В них учительница может поздравить с Днем знаний.

А по завершении подготовки устройте совместное чаепитие с выпускниками 4 класса и будущими первоклашками, чтобы те поделились своими историями.

Помню, когда они зашли в класс впервые, то были очень тихие. Я сказала им: "Вы можете ходить классом и брать все, что вам нравится" и дала на это 15 минут, чтобы они освоились. Потом они делились, что их поразило в классе. Эти дети уже закончили 2 класс, но до сих пор помнят, кто что нашел в тот день,

– говорит Ольга Букреева.

Кроме того, Ольга Букреева с классом наработала общие правила. Говорит, дети и сами видят, как можно и как нельзя. Главное – объяснять, почему важно делать так, а не иначе.



Ученики на уроке / Фото bzns.media

По ее словам, стоит также объяснять детям, что они – команда и будут учиться в этой школе по крайней мере 9 лет. Якобы они не должны дружить со всеми, но стоит наладить нормальные взаимоотношения с другими детьми.

Интересно! Когда дети что-то делают, Ольга Букреева порой включает детские песни, чтобы те подпевали вместе. Например, когда они пишут прописью. Это и расслабляет, и поднимает настроение.

Классно работают внеклассные активности, такие как совместные чаепития, которые Ольга устраивает с учениками в конце каждого семестра перед каникулами. Например, перед Новым годом они смотрели мультфильм “Клаус”, на просмотр принесли соки и сладкие палочки.

Что делать, если ученики скучают по родителям

Учительница рассказывает, что у нее были такие случаи, когда ребенок очень ждал, когда закончатся уроки и придут родители.

Бывает и наоборот – когда родители не готовы к тому, что ребенок пойдет в школу. "Одна мама хотела постоянно быть рядом (еще и работала в школе). Она следила, как я общаюсь с ребенком, что он делает и тому подобное. Я считаю, что учителя и родители должны быть честными и доверять друг другу", – говорит Ольга Букреева.

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А чтобы дети не скучали по родителям, учительница повесила в классе общую фотографию учеников с родителями с 1 сентября. Учительница говорит, что дети часто рассматривают ее.

К тому же, хорошо работает, когда ученики приносят в класс совместное фото с семьей. Дети могут подходить туда и успокаиваться, что родители рядом.

С чего начать работу с родителями

По словам Ольги, учителя обычно больше всего волнуются не из-за общения с детьми, а из-за общения с родителями. Например, что произведут не то впечатление, что не найдут общий язык.

Практика показывает, что в начальных классах родители более заинтересованы в сотрудничестве. Затем они считают, что дети взрослые. И чем старше дети, тем меньше родители приходят на родительские собрания,

– признается Букреева.

В любом случае перед 1 сентября учительница советует организовать совместную встречу с родителями, чтобы обсудить любые нюансы и лучше узнать друг друга и учащихся класса.

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Кроме того, Ольга напоминает родителям, что они – на одном уровне, а над ними только ребенок. Педагог убеждена, что учителя с родителями должны сотрудничать и находить общий язык, чтобы ребенку было удобно.



Родительское собрание / Фото kinders.by

Ольга Букреева с родителями договорились о том, что совместные решения они принимают, голосуя. Она объяснила родителям: “Даже если вы не согласны, то буду очень благодарна, если не будете говорить детям: "Это из-за тех родителей вы сегодня не пошли туда-то".

А еще на первой встрече педагог с родителями пришли к соглашению, что детям надо заказать одинаковые белые футболки и сделать надписи и рисунки на них, чтобы первоклассники выделялись среди других и не боялись потеряться.

Лайфхак: если вы приходите на замену и не знаете детей или еще не запомнили их имена, можно попросить учеников положить дневники или подписанные тетради сверху учебников на парте. Тогда вы будете видеть, кого как зовут.