"Работал" даже во время перерывов между уроками: в Хмельницком учитель торговал наркотиками
23 сентября 2021 , 22:21Читати новину українською
Источник:Полиция Хмельницкой области
В Хмельницком задержали 38-летнего учителя одного из лицеев, который занимался распространением наркотиков. Мужчина "работал" даже во время перерывов между уроками.
Во время обыска у учителя нашли свертки с наркотиками, устройства для их употребления и деньги. Мужчину арестовали.
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Учитель торговал различными наркотиками
Поймали мужчину во время сбыта амфетамина. Однако кроме этого у него нашли еще разные виды наркотиков. В основном его клиентами были местные наркозависимые. Учитель сбывал наркотики даже во время работы в школе.
Сейчас злоумышленнику избирают меру пресечения. За распространение запрещенных веществ 38-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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