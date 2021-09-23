Во время обыска у учителя нашли свертки с наркотиками, устройства для их употребления и деньги. Мужчину арестовали.

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Учитель торговал различными наркотиками

Поймали мужчину во время сбыта амфетамина. Однако кроме этого у него нашли еще разные виды наркотиков. В основном его клиентами были местные наркозависимые. Учитель сбывал наркотики даже во время работы в школе.

Сейчас злоумышленнику избирают меру пресечения. За распространение запрещенных веществ 38-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Преступления учителей в школе