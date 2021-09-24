Как работают школы в желтой зоне и кто должен переходить на дистанционку: объяснения

С 23 октября Украина перешла в желтую зону карантина. Поэтому теперь не все учебные заведения смогут работать в привычном формате. Подробнее о работе школ и садиков на карантине – читайте в статье.

Правительство обновило постановление о карантинных ограничениях в желтой зоне. Школы и садики могут работать очно, смешанно или дистанционно.

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Какие учреждения образования могут работать очно

Согласно решению правительства, в желтой зоне могут работать только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% персонала заведения имеют COVID-сертификат.

Подтвердить это можно одним из документов:

"желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленым" сертификатом (подтверждает завершение вакцинации);

международным свидетельством о вакцинации;

справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Справка! В Минобразования отметили, что справки о сроке действия желтых COVID-сертификатов составляет 120 дней, зеленых сертификатов – 365 дней. Срок действия сертификата о выздоровлении составит 180 дней.

Важно – требование по 80% вакцинированных работников не распространяется на 1 – 4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина, несмотря на уровень вакцинации персонала.

Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс. Поэтому мы смягчаем требования к карантинным ограничениям и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидемопасности,

– заверил глава Минздрава

Какие учебные заведения должны работать дистанционно

В МОН отметили, что 5 – 11 классы школ и вузы, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу.

Добавим, что в желтой зоне школам запретили проводить массовые мероприятия по наполненности залов более двух третей мест. Также в школьных столовых должно быть не более 4 учеников за столом, а расстояние между ними должно быть минимум 1,5 метра.

Закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там ушли на самоизоляцию. Один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.

После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.

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К слову, Кабинет министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава, которое позволяет принудительно вакцинировать учителей, чтобы преодолеть коронавирус. Виктор Ляшко заверил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека. Детали – читайте здесь.