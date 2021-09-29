Еще некоторые страны разрешили очное обучение в школе, однако там – строгие ограничения. Как именно учатся дети во время карантина в других странах мира – читайте в статье.

К теме Дети чаще болеют коронавирусом: как уберечь учеников от заражения в школе

Индия: уроки под открытым небом и отсутствие уроков физкультуры

В части регионов Индии школы не работают уже более полутора лет. В некоторых городах, в частности, в столице Дели, дети таки пришли в классы 1 сентября 2021 года.

Уже в октябре власти обещают возобновить занятия для 5 – 12 классов в сельской местности, где много учеников, а в городах вернуть к очному обучению только старшеклассников.

Однако индийские школьники должны соблюдать особо строгие требования безопасности. В частности, все они должны постоянно носить защитные маски. Интересно, что отменили занятия по физкультуре, спортивные мероприятия и массовые физкультминутки, ведь детям трудно соблюдать во время них социальной дистанции.



Школа в Индии / Фото dw.com

Кроме того, учителя ездят на машинах и велосипедах по селам и проводят занятия под открытым небом. Говорят они в громкоговорителе, пишут на досках, а ученики – на досках, которые рисуют на стенах собственных домов. Так сохраняется социальная дистанция.

Также впервые в школах Индии создадут медицинские кабинеты, чтобы своевременно выявлять больных. Это будет не сложно, ведь во время пандемии в помещениях школ в основном располагали больницы, поэтому медики оставят немного оборудования.

Добавим, что согласно опросам, 77% индийских семей не отпустит детей на занятия из-за угрозы инфекции или колеблются относительно этого. Большинство родителей убеждены: обучение следует начать очно только в 2022 году.

Известно, что в Индии 92% школьников, проживающих в селах, не получают дистанционного обучения, а каждый третий ребенок вообще не учится. Поэтому педагоги делают ставку на теле- и радиоуроки.

Бразилия: учителя привозят задания ученикам на дом

В Бразилии также высокая заболеваемость, и дети не учатся очно уже около года. По данным ЮНИСЕФ, 4 миллиона школьников не имели за это время хотя бы какого-то обучения. Каждый десятый подросток говорит, что больше не вернется в школу.

Однако с сентября ученики поэтапно возвращаются в школы. Но профсоюз учителей протестует против этого, ведь педагогов не обеспечили вакцинами, а ученики не проходят тестирование и не всегда даже есть возможность измерить температуру. Средств дезинфекции тоже не хватает.

Единственный положительный момент – ученики серьезно относятся к ношению масок. Согласно опросу, они добросовестно меняют маски по четыре раза за учебный день, даже если их никто не видит.



Карантин в школе / Фото orfonline.org

В то же время педагоги развозят учебные материалы и письменные задания по домам. А еще они помогли выпустить мультфильм о COVID-19. Например, вирус долетает на определенное расстояние, словно стрела из лука, а вакцина дает силу и здоровье воина.

Германия: ежедневные тесты на COVID-19 для учеников

Треть земель Германии вернулись в течение сентября к учебе. Но требования к безопасности здесь достаточно строгие. Ученикам во многих регионах придется проходить по три теста на COVID-19 в неделю, а в некоторых – учителям также.

Например, в Бремене тесты приходится делать ежедневно перед занятиями. Ученики начальной школы проходят не тест на антиген, а ПЦР. И если у одного ребенка обнаруживают вирус, весь класс уходит на карантин.

Читайте также В Китае начали чипировать форму школьников: зачем это делают

Тестирование не касается учеников, которые были вакцинированы или переболели. Эти правила действуют только для школ в зеленой зоне. В то же время в желтой зоне школы переходят на смешанное обучение, когда по очереди половина класса учится дистанционно, остальные – очно.

В красной зоне учебные заведения закрывают. Министерство образования Германии планирует сделать такие правила едиными для всех школ.

Италия: защитные маски для учащихся и СOVID-сертификаты – для взрослых

В Италии школы начинают выходить на учебу с сентября, но с жесткими правилами. Ученикам измеряют температуру на входе и выходе. Классы выходят на улицу в разное время и разными дверями. Школьники должны постоянно носить защитные маски.

Если в классе у кто-то положительный тест на коронавирус, вакцинированные одноклассники должны оставаться дома неделю, а невакцинированные – 10 дней.



Карантин в Италии / Фото The Local

В школу любого взрослого (включая учителей, работников столовой и уборщиц) пускают только по COVID-сертификату. Также действующими являются справки о том, что человек переболел, отрицательный ли результат ПЦР-теста.

Тесты взрослые должны делать самостоятельно. Если кто-то проходит без документов, его ждут большие штрафы.

Франция: проверка кислорода в классе и тесты на COVID-19

Эта страна имеет противоположный опыт – школы почти не закрывали на карантин. Хотя на севере страны начало учебного года отложили до середины сентября. Известно, что во Франции 9 из 10 педагогов и 6 из 10 подростков уже вакцинированы.

Интересно, что прямо возле школ создают временные пункты прививки. Те, кто не прошел вакцинацию, должны дважды в неделю тестироваться на COVID-19, причем дети до 14 лет — с разрешения родителей.

К теме В 6 областях на дистанционное обучение перешли более 40% школ, – МОН

Маски ученики носят постоянно, даже в школьном помещении. Школы оснащены специальными приборами, которые показывают, насколько свеж воздух в классе, сколько в нем кислорода и не требуется ли дополнительное проветривание.

Если у одного из учеников есть положительный результат, то не вакцинированные одноклассники уходят на неделю на изоляцию.

Великобритания: вакцинируют в школах

Заболеваемость среди учащихся в Великобритании в сентябре этого года резко повысилась. Более 130 тысяч детей в стране остаются дома из-за подозрения на COVID-19 или выявленный случай. Поэтому там начали вакцинировать подростков 12 – 18 лет, это будут делать просто в школах.

Власть пытается любым образом оставить очные занятия. В школах действуют типичные методы профилактики:

социальное дистанцирование,

постоянное ношение масок,

улучшение системы вентиляции.

Впрочем, некоторые школы сами перестают работать, потому что более четверти учеников отсутствуют. По сей день несовершеннолетним членам семьи, где обнаружен больной, не надо было изолироваться. Но некоторые регионы отменяют это правило.

К слову, в Украине в оранжевой и желтой зонах ученики могут учиться очно, если в школе вакцинировано более 80% педагогов. В то же время, если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет – учебное заведение переходит на дистанционное обучение.

Кроме того, Минздрав включило педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.