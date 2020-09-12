Современная страна цифрового чуда: как работают школы в Эстонии
В Эстонии живут лишь 1,4 миллиона человек, но, несмотря на свои скромные размеры, страна по некоторым показателям опережает всю планету. В частности, Эстонии удалось построить одну из лучших систем школьного образования. Секреты, как работают школы в этой стране – читайте в материале.
Там уже более 10 лет ученики пользуются системой eKool (электронная школа) вместо дневников, журналов, справок, распечаток учебников, ксерокопий домашних заданий и любых других бумажных документов, передает издание "Освіторія".
Интересно Украинская школа попала в сотню лучших школ со всего мира: детали
В Эстонии самое качественное образование в Европе
По результатам программы международной оценки учащихся PISA, в 2018 году Эстония показала лучшие результаты среди европейских стран и стала одной из самых успешных стран мира.
А эстонские 15-летние школьники заняли четвертое место по естественным наукам, пятое место по чтению и восьмое место по математике. Таким образом, по всем показателям Эстония опередила другие страны Европы.
В Эстонии почти все можно сделать с помощью интернета / Фото eu-startups
Почему так? Одним из факторов, отличающих Эстонию от других европейских стран, является тотальная диджитализация образовательной среды.
В Эстонии самое развитое е-общество в мире
В этой стране почти все можно сделать с помощью интернета: заполнить налоговые декларации, учредить компании, проголосовать на президентских выборах, поступить в университеты, подписать документы и тому подобное.
Один эстонский эксперт подчеркнула: "Гораздо проще сказать, какие три вещи мы еще не можем делать онлайн – нужно лично прийти, чтобы забрать удостоверение личности, чтобы жениться или расстаться, чтобы продать недвижимость. И это все".
Интересно Как ввести смешанное обучение в школе: главные составляющие
Так, доступ ко всей информации об обучении является одной из онлайн-услуг, которой еще с 2008 года пользуются школьники, их родители и учителя.
Основные принципы онлайн-системы эстонского школьного образования:
- Гарантия приватности и конфиденциальности данных и информации.
Никто не может иметь доступ к информации об ученике, кроме самого ученика, его родителей и учителей. Данные надежно защищены, а доступ предоставляется только по цифровой идентификации личности. То есть ученики не знают оценок друг друга, а учителя не знают оценок учеников по другим предметам.
- Государство не может запрашивать те же данные более одного раза
Благодаря этому принципу поступающему не нужно подавать документы в университет. Система вуза обращается к школьной базе данных и получает все необходимые параметры. Поступающему остается лишь авторизоваться и сделать несколько кликов.
Обучение школьников в Эстонии / Фото
Что известно о школьной онлайн-системе eKool
eKool – это информационная система и инструмент для менеджмента, где размещены все данные, связанные с учебой, и происходит взаимодействие учеников, родителей, учителей и администрации.
Чем полезна система eKool:
- Учителя туда вносят оценки и посещения учащихся, размещают домашние задания, оценивают поведение детей и присылают сообщения родителям, школьникам или целым классам.
- Родители участвуют в обучении своих детей. Они просматривают домашние задания, оценки и заметки учителей, а также общаются с учителями.
- Ученики просматривают свои оценки и получают домашние задания, а также могут сохранять свои работы в электронном портфолио.
- Районные администраторы имеют доступ к статистическим отчетам, поэтому легко могут анализировать данные школ со всего района.