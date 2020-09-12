В Эстонии живут лишь 1,4 миллиона человек, но, несмотря на свои скромные размеры, страна по некоторым показателям опережает всю планету. В частности, Эстонии удалось построить одну из лучших систем школьного образования. Секреты, как работают школы в этой стране – читайте в материале.

Там уже более 10 лет ученики пользуются системой eKool (электронная школа) вместо дневников, журналов, справок, распечаток учебников, ксерокопий домашних заданий и любых других бумажных документов, передает издание "Освіторія".

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В Эстонии самое качественное образование в Европе

По результатам программы международной оценки учащихся PISA, в 2018 году Эстония показала лучшие результаты среди европейских стран и стала одной из самых успешных стран мира.

А эстонские 15-летние школьники заняли четвертое место по естественным наукам, пятое место по чтению и восьмое место по математике. Таким образом, по всем показателям Эстония опередила другие страны Европы.



В Эстонии почти все можно сделать с помощью интернета / Фото eu-startups

Почему так? Одним из факторов, отличающих Эстонию от других европейских стран, является тотальная диджитализация образовательной среды.

В Эстонии самое развитое е-общество в мире

В этой стране почти все можно сделать с помощью интернета: заполнить налоговые декларации, учредить компании, проголосовать на президентских выборах, поступить в университеты, подписать документы и тому подобное.

Один эстонский эксперт подчеркнула: "Гораздо проще сказать, какие три вещи мы еще не можем делать онлайн – нужно лично прийти, чтобы забрать удостоверение личности, чтобы жениться или расстаться, чтобы продать недвижимость. И это все".

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Так, доступ ко всей информации об обучении является одной из онлайн-услуг, которой еще с 2008 года пользуются школьники, их родители и учителя.

Основные принципы онлайн-системы эстонского школьного образования:

Гарантия приватности и конфиденциальности данных и информации.

Никто не может иметь доступ к информации об ученике, кроме самого ученика, его родителей и учителей. Данные надежно защищены, а доступ предоставляется только по цифровой идентификации личности. То есть ученики не знают оценок друг друга, а учителя не знают оценок учеников по другим предметам.

Государство не может запрашивать те же данные более одного раза

Благодаря этому принципу поступающему не нужно подавать документы в университет. Система вуза обращается к школьной базе данных и получает все необходимые параметры. Поступающему остается лишь авторизоваться и сделать несколько кликов.



Обучение школьников в Эстонии / Фото

Что известно о школьной онлайн-системе eKool

eKool – это информационная система и инструмент для менеджмента, где размещены все данные, связанные с учебой, и происходит взаимодействие учеников, родителей, учителей и администрации.

Чем полезна система eKool: