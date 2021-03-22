Как работают детские сады в Киеве и сколько детей там ушли на карантин
Во время локдауна в Киеве детские сады будут работать в обычном режиме с усилением мер безопасности. Однако родителям советуют оставлять детей дома.
Источник:фейсбук Департамента образования и науки
В Киеве с 20 марта усилили карантин. Школы отправили на каникулы на неделю, затем – дети будут учиться дистанционно. Однако садики пока будут работать в обычном режиме.
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Но в Департаменте образования и науки Киева отметили, что для дополнительной безопасности, доступ родителей к помещениям садиков будет ограничен – воспитатели утром сами будут забирать детей у входа.
"Конечно, по возможности, лучше оставлять дошкольников дома", – добавили в Департаменте образования.
Какие садики закрыли на карантин
В столице сейчас работает 570 детских садов, наполненность которых составляет около 40% детей в группах. То есть больше половины воспитанников находятся дома.
Кроме того, из-за случаев коронавируса в Киеве по состоянию на 22 марта закрыт на карантин только один детский сад в Святошинском районе.
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, на самоизоляции также находится 171 группа в 142 садах.
К слову, в Киеве ученики 5 – 11 классов ушли на каникулы с 18 марта, а школьники начальных классов – с 22 марта. Отдыхать дети будут неделю, а после этого две недели в школах столицы будет дистанционное обучение.
Локдаун в Киеве: что закрыто
Мэр города Виталий Кличко отметил, что все ограничения в Киеве вводят на три недели – до 9 апреля включительно.
Что в Киеве запретили:
- работу учреждений культуры: кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
- работу торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- проведение религиозных мероприятий, если площадь помещения – менее 10 квадратных метров на 1 человека;
- проведение массовых мероприятий – развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и тому подобное;
- проведение спортивных мероприятий со зрителями.
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