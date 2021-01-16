Для чего Украине нужны депутаты: началась регистрация на бесплатный онлайн-курс
На платформе ОУМ online открыта регистрация на новый дистанционный курс "PRO парламент: зачем нам депутаты". Эксперты объяснят, как работает Верховная Рада Украины и что такое представительная демократия.
Курс создан при поддержке Представительства немецкого фонда Конрада Аденауэра в Украине. Обучение начнется 28 января, а все материалы для зарегистрированных пользователей будут доступны бесплатно, сообщают на странице курса ОУМ online.
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Что известно о платформе ОУМ online
ОУМ online - это образовательная инициатива, целью которой является развитие гражданского общества в Украине. Проект создан общественной организацией "Открытый университет Майдана", которая с 2014 года является партнером Британского Совета. Запуск дистанционной платформы состоялся 1 октября 2015 года.
Сегодня платформа ОУМ online предлагает около 30 актуальных тем для изучения более чем 94 000 зарегистрированным слушателям. Преподавателями и спикерами курсов являются 157 специалистов из разных сфер. На платформе было выдано более 44 000 сертификатов.
Основатели ОУМ online / Фото vumonline.ua
Подробнее о курсе
Цель курса - помочь понять базовые аспекты работы Верховной Рады Украины, рассмотреть парламентскую деятельность и продемонстрировать, как граждане могут влиять на депутатов.
Курс даст ответы на такие вопросы:
- Что такое представительная демократия и почему это единственная форма народовластия, которая доступна украинцам?
- Каков состав парламента и как он формируется?
- Кто такой депутат и за что он получает зарплату?
- Как принимаются законы?
- Какое взаимодействие между Верховной Радой и президентом?
- Возможно ли сформировать парламент без выборов?
Участниками курса могут стать все желающие.
Руководителем учебного процесса является Бондаренко Богдан, юрист, политический эксперт и специалист по конституционному праву. К занятиям привлечены гостевые спикеры - действующие народные депутаты, которые впервые получили мандат и присоединились к политической деятельности.
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Как пройти бесплатный онлайн-курс
- Зарегистрируйтесь на платформе ОУМ online.
- Выберите курс и нажмите "Подписаться".
- Пройдите все модули курса: видео-лекции, задания и проверьте свои знания с помощью тестов.
- Получайте всю необходимую информацию на e-mail, который вы указали при регистрации.
- Обсуждайте вопросы, которые вас интересуют, с другими участниками курса и преподавателями на форуме.
- После успешного прохождения скачайте свой сертификат.
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