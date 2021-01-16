На платформе ОУМ online открыта регистрация на новый дистанционный курс "PRO парламент: зачем нам депутаты". Эксперты объяснят, как работает Верховная Рада Украины и что такое представительная демократия.

Курс создан при поддержке Представительства немецкого фонда Конрада Аденауэра в Украине. Обучение начнется 28 января, а все материалы для зарегистрированных пользователей будут доступны бесплатно, сообщают на странице курса ОУМ online.

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Что известно о платформе ОУМ online

ОУМ online - это образовательная инициатива, целью которой является развитие гражданского общества в Украине. Проект создан общественной организацией "Открытый университет Майдана", которая с 2014 года является партнером Британского Совета. Запуск дистанционной платформы состоялся 1 октября 2015 года.

Сегодня платформа ОУМ online предлагает около 30 актуальных тем для изучения более чем 94 000 зарегистрированным слушателям. Преподавателями и спикерами курсов являются 157 специалистов из разных сфер. На платформе было выдано более 44 000 сертификатов.

Основатели ОУМ online / Фото vumonline.ua

Подробнее о курсе

Цель курса - помочь понять базовые аспекты работы Верховной Рады Украины, рассмотреть парламентскую деятельность и продемонстрировать, как граждане могут влиять на депутатов.

Курс даст ответы на такие вопросы:

Что такое представительная демократия и почему это единственная форма народовластия , которая доступна украинцам?

и почему это единственная форма , которая доступна украинцам? Каков состав парламента и как он формируется?

Кто такой депутат и за что он получает зарплату?

и за что он получает зарплату? Как принимаются законы?

Какое взаимодействие между Верховной Радой и президентом?

Возможно ли сформировать парламент без выборов?

Участниками курса могут стать все желающие.

Руководителем учебного процесса является Бондаренко Богдан, юрист, политический эксперт и специалист по конституционному праву. К занятиям привлечены гостевые спикеры - действующие народные депутаты, которые впервые получили мандат и присоединились к политической деятельности.

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Как пройти бесплатный онлайн-курс