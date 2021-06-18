Рабочее время учителя распределяется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуального плана учебной работы.

К теме Как педагогам взять отпуск: его виды, условия предоставления и компенсации

Количество часов педагогической нагрузки на неделю устанавливают в школе на 1 сентября. А продолжительность рабочего времени учителей не может превышать 40 часов в неделю.

И поскольку каникулы для учителя являются рабочим временем, его работу за это время оплачивают из расчета зарплаты, предшествующей началу каникул.

А если учителя приняли на работу во время летних каникул? В таком случае зарплата за период до начала учебного года выплачивается из расчета ставки, установленной в соответствии с его образованием, категорией и разрядом.



Учительница работает во время летних каникул / Фото НУШ

Кроме того, во время каникул учителям также начисляются и выплачиваются доплаты за проверку тетрадей (письменных работ), за классное руководство, за заведование кабинетом и тому подобное.

Директор школы во время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, должен привлекать учителей к педагогической и организационной работе в пределах рабочего времени.

Например: учитель на уроках имел педагогическую нагрузку в объеме 20 часов в неделю. Итак, в период каникул он должен привлекаться к педагогической и организационной работе в размере 20 часов в неделю.

В то же время лица, которые работают на условиях почасовой оплаты и не ведут занятия во время каникул, оплату за этот период не получают. Ведь их работа оплачивается за фактически отработанные часы.

Однако, если таких учителей привлекут на период каникул к учебно-воспитательной работе, то они получат почасовую оплату на общих основаниях с учетом фактически отработанных часов.

Могут ли учителя отправить в отпуск за свой счет? Часто недостаточное финансирование школ приводит к тому, что их руководители отправляют учителей на период каникул в отпуск без сохранения зарплаты.

Читайте также Директорам школ на Львовщине подняли зарплаты до 1000 долларов

Но, согласно закону, такой отпуск может предоставляться работнику в обязательном порядке по его желанию. Например, по семейным обстоятельствам и по другим причинам (она должна составлять не более 15 дней в году).

А принудительная отправка учителей в отпуск за их счет является грубым нарушением законодательства о труде, за что работодатель должен быть привлечен к ответственности.

К слову, ученики в школах Украины уже ушли на каникулы, поэтому учителя наконец смогут отдохнуть от школьной рутины, перезагрузиться и даже поучиться. Какие курсы следует пройти педагогам летом – читайте в статье.