Работа в IT-компании во время учебы: в ЛНУ Франко появятся программы дуального образования

Во Львовском национальном университете имени И. Франко с 1 сентября заработают уникальные программы с дуальной формой обучения. Так, студенты вуза смогут во время обучения работать в IT-компании SoftServe.

В 2020 году почти 70% студентов ЛНУ им. И. Франко начали работать еще во время учебы, из них 26,4% – пошли на работу на третьем курсе, а 21,5% – на втором.

К теме Поступление абитуриентов-2021, бюджетные места в вузах и скандалы – итоги недели в образовании

В вузе отмечают, что одна из самых популярных причин, которые мотивируют студентов искать работу во время учебы, – это возможность получить максимум практических знаний и стремление к финансовой независимости.

Поэтому ЛНУ им. И. Франко совместно с SoftServe решили создать программы дуального обучения, чтобы предоставить студентам возможность не выбирать между университетом и работой, а сочетать их.

Особенности совместных программ SoftServe и ЛНУ им. И. Франко

Углубленное обучение в течение 1 и 2 курса

Так, 25 – 50% от всех учебных дисциплин для первых двух курсов дуальных программ – обновлены ИТ-специалистами компании совместно с преподавателями университета.

Студенты смогут изучать самые актуальные технологии, различные языки программирования, развивать свои soft skills, учиться работать в командах и презентовать собственные идеи.

Это программы, которые будут готовить студентов нового формата – мотивированных и высококвалифицированных специалистов, которые не боятся профессиональных вызовов или поисков будущего места труда,

– говорит член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей.

Кроме того, в течение первого и второго курса на дуальных программах будут проводить мотивационные лекции, воркшопы, презентации технологий и ИТ-профессий, чтобы студенты могли ознакомиться и выбрать для себя будущую специализацию.

Лекции будут проводить опытные эксперты SoftServe – но не только программисты, но и бизнес-аналитики, проджект-менеджеры, руководители технических команд и отделов.

Обучение в компании в течение 3 и 4 курса

В течение третьего и четвертого курсов теоретическая часть обучения будет проходить в университете, а практическая часть – в компании. Количество обновленных учебных дисциплин будет составлять 50 – 70%.

Все лабораторные работы и семинары трансформируются в работу над реальными проектами в It. Студенты будут работать вместе с ИТ-специалистами, а также оцениваться на уровне с работниками компании. Результаты будут передавать в вуз.

Как попасть на совместные программы SoftServe и ЛНУ Франко

При условии успешного обучения выпускник бакалаврской дуальной программы ЛНУ им. И. Франко – выйдет из университета уже ИТ-специалистом уровня middle.

В сентябре обучение дуального формата начнется на двух факультетах ЛНУ Франка:

факультете электроники и компьютерных технологий (программа Computer Science),

факультете прикладной математики (программа Computer Science).

Отметим, что набор на программы начнется 14 июля и продлится до 23 июля, программы с уникальной формой обучения – доступны для каждого студента.

К слову, с 1 августа 2021 года заработает электронная платформа для набора иностранных студентов в украинские вузы. Как через нее подать документы и какие функции будет иметь эта е-система – читайте в статье.