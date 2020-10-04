Не только SMM-менеджер: 10 новых и интересных профессий в соцсетях
В соцсетях за последние годы появилось множество новых профессий. И теперь работа ограничивается не только вакансиями SMM-менеджера, копирайтера или дизайнера. Какие новые профессии стали популярными в социальных сетях – читайте в материале.
Издание Happy Monday просмотрели вакансии на сайтах по поиску работы, в тематических группах и телеграм-каналах и нашли несколько вариантов новых профессий в соцсетях.
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10 новых и интересных профессий в соцсетях
Директ-менеджер
Это человек, который помогает брендам или блогерам отвечать в директе определенной соцсети на сотни новых сообщений. Главной обязанностью такого работника является консультация подписчиков по различным вопросам в директе, мессенджере или другом канале
Какие навыки нужны: оперативность, внимательность, грамотность. Но отметим, что таких специалистов обычно ищут разово, чтобы разгрузить основного менеджера или администратора страницы на период рекламных кампаний.
Администратор страницы
Его еще называют специалистом по работе с клиентами в соцсетях. Интересно, что администратор не отвечает за креатив, продвижение и стратегическое развитие страницы.
Типовые обязанности:
- публикация контента и контроль работы сервиса, чтобы все посты и сториз выходили вовремя;
- мониторинг комментариев и сообщений в директе, ответ на них;
- организация всех административных процессов во время проведения розыгрышей, конкурсов, марафонов;
- удовлетворение запросов клиентов, поступивших в директ.
Какие навыки нужны для этой профессии: внимательность к деталям, усидчивость, знание необходимых языков (обычно украинского и русского), коммуникабельность и умение строить диалог. В основном это работа на постоянной основе, но она не слишком сложная, поэтому и оплачивается соответственно.
Инфлюэнсер (блогер)
Так называют людей, которым удалось создать яркие образы своей жизни в соцсетях, поэтому за ними начали следить тысячи пользователей. Этим пользуются бренды, которые с радостью сотрудничают с блогерами и платят им немалые деньги за рекламу их товаров или услуг.
Типичные обязанности для инфлюэнсера:
- регулярно наполнять свою страницу в соцсети качественными фото, делиться своими мыслями, советами, новостями;
- сотрудничать с брендами и другими инфлюэнсерами;
- коммуницировать с подписчиками (например, отвечать на их комментарии).
Какие навыки для этого нужны: безупречное знание всех возможностей соцсетей; понимание своей аудитории, ощущение трендов; навыки обработки фотографии, монтажа видео и тому подобное.
Ассистент (помощник) блогера
Это человек, который является правой рукой блогера/инфлюэнсера, его помощником в любых вопросах.
Типичные обязанности помощника блогера:
- фильтрация запросов, поступающих в директ;
- помощь с коммуникацией с подписчиками и рекламодателями;
- административная работа, в частности организация съемок и фотосессий, бронирование билетов и тому подобное;
- умение в нужный момент побыть и фотографом, и водителем, и психологом.
Какие навыки для этого нужны: знание основ деловой коммуникации, знание основ менеджмента, умение пользоваться телефоном и гугл-продуктами, отличные навыки тайм-менеджмента.
Работа асистента блогера / Фото Unsplash
Отметим, что это довольно специфическая работа, которая лучше всего подойдет для людей без опыта работы и карьерных амбиций. Однако ассистенту блогера нужно постоянно быть на связи, поскольку помощь может потребоваться в любой момент.
Менеджер по рекламе
Это специалист, который отвечает за продвижение аккаунта в соцсетях с помощью различных маркетинговых инструментов.
Типовые обязанности менеджера по рекламе:
- разработка рекламных активностей, акций, конкурсов;
- создание вижуала вместе с дизайнером;
- подбор рекламных площадок в соответствии с целями и особенностями аккаунта;
- реализация рекламных активностей, контроль договоренностей с партнерами;
- сбор статистики у партнеров и анализ рекламы;
- подготовка месячных отчетов и презентация результатов кампаний.
Какие навыки для этого нужны: знание основ маркетинга и рекламы, понимание алгоритмов соцсетей, развитые качества менеджера и коммуникатора, умение работать с аналитикой, внимательность и ответственность.
Сторисмейкер
Такой специалист должен уметь превратить скучные сторис в креативные и привлекающие клиентов. Эта профессия сочетает в себе компетенции монтажера, графического дизайнера и креативного менеджера.
Типовые обязанности:
- формирование контент-плана для сторис (опционально, потому что этим может заниматься другой специалист);
- проработка различных типов контента и превращение их в красивые сторис (для этого нужно монтировать видео, обрабатывать фото, создавать дизайнерские картинки, накладывать звук).
Какие навыки для этого нужны: уметь работать в приложениях для монтажа видео, графических редакторах, фотошопе, знать основы режиссуры, драматургии, креативить и находить новые идеи для сторис.
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Контент-мейкер
Такой человек должен работать со многими видами контента: и сторис делать, и тексты писать, и сюжеты для видео придумывать. Это некий универсальный боец, который одновременно является дизайнером, фотографом и копирайтером.
Типовые обязанности контент-мейкера:
- продумывание контент-стратегии вместе с маркетологом или SMM-специалистом;
- продумывание или согласование идей для контента разного формата;
- создание контента (написание текстов, фотографирование реквизита, создание картинок с нуля, монтаж и съемка видео).
Какие навыки нужны для этой профессии: знание особенностей различных типов контента, знание алгоритмов работы соцсетей, умение создавать и обрабатывать различные типы контента.
TikTok-продюсер
Это специалист, который знает основные нюансы новой соцсети Тикток, в курсе последних трендов и понимает, какое видео нужно записать, чтобы собрать тысячи просмотров. Его еще могут называть TikTok-сценарист, SMM-специалист в TikTok
Типичные обязанности Тикток-продюсера:
- поиск идей для креативного контента;
- мониторинг трендов;
- написание сценариев;
- организация съемок;
- монтаж материала.
Какие навыки для этого нужны: уметь работать с аналитикой в этой соцсети, уметь монтировать видео в приложениях, знать основы драматургии, режиссуры, уметь быстро реагировать на тренды.
Ютуб-блогер
Это специалист, который обожает быть в кадре, общаться с людьми и рассказывать о разных вещах в пределах своей компетенции. Он может быть как наемным работником (то есть ведущим на чужом ютуб-канале), так и создать свой канал и монетизировать его.
Типичные обязанности ютуб-блогера:
- участие в формировании идей для видео;
- ведение трансляций, взаимодействие с аудиторией;
- участие в съемке студийных роликов.
Какие навыки для этого нужны: умение уверенно вести себя перед камерой, навыки ораторского искусства, ориентирование в теме, которая является ключевой на канале, владение определенным языком на высоком уровне.
Ютуб-блогер / Фото "Рубрика"
Разработчик чат-ботов
Этот специалист должен уметь строить скрипты, программировать, чтобы в результате получить сервис в формате автоответчика — чат-бот.
Типовые обязанности: разработка документации, касающейся функционирования чат-ботов, а также разработка, тестирование и корректировка работы чат-ботов.
Какие навыки нужны: знание HTML+CSS, Django, Flask, Python, умение работать с базами данных MySQL, SQLite, внимательность к деталям.
Где искать такую работу?
Иногда достаточно быть подписанным на блоггеров и внимательно следить за сторис. Обычно они анонсируют новую вакансию, прикрепляют анкету для подачи.
Также можно искать работу в тематических чатах в телеграмме или на фриланс-биржах. Например, на UpWork, Freelancehunt.
Кроме того, можно предложить бренду или блогеру сделать что-то бесплатно. Или просто сделать и отправить. Лучший эффект будет, если вы сможете решить проблему, о которой компания публично рассказала в блоге.