Работа школ и вузов с 24 февраля, скандалы в школах и решение правительства – итоги недели
24 канал собрал главные новости этой недели – с 22 по 26 февраля – в сфере украинского образования. В частности, читайте о работе школ, профтехучилищ и вузов в условиях адаптивного карантина, шокирующих скандалах и буллинге в школах и решениях правительства в материале.
Источник:24 канал
Работа школ, колледжей и вузов с 24 февраля
На всей территории Украины с 24 февраля по 30 апреля 2021 года введен адаптивный карантин. В регионах может устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
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Школы на карантин
Как будут работать школы на карантине с 24 февраля:
Во время желтого уровня запрещается:
- посещать школы учениками, если самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% детей и работников учреждения;
- проводить в школах массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учеников из более чем одного класса и в присутствии зрителей;
- проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного лица на 4 квадратных метра площади здания или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале.
- во время красного уровня запрещается посещать школы ученикам старших классов. То есть учебные заведения могут посещать воспитанники в садах, ученики специальных учебных заведений и учащиеся 1 – 4 классов в школе.
Профтехучилища и колледжи во время карантина
В то же время учащиеся могут посещать профтехучилища, если в группе малое количество детей больны COVID. Но если по ряду показателей регион относится к красному уровню опасности, то посещение учениками профтехов запрещается (а обучение будет дистанционным).
В МОН добавили, что профтехучлища на местах могут изменять график обучения, чтобы ученики меньше пересекались друг с другом.
Колледжи и вузы на карантине
А для эффективного и безопасного обучения на адаптивном карантине с 24 февраля МОН рекомендует колледжам и вузам самостоятельно определять форму организации обучения, учитывая уровень эпидемической опасности.
Минобразования советуют этим учебным заведениям отдавать предпочтение смешанной форме обучения. А в случае красного уровня эпидемической опасности в регионе переводить студентов на дистанционку.
Отметим, что школы и садики в Ивано-Франковске закрываются из-за красной зоны, которая устанавливается с пятницы, 26 февраля. Но дети в этот день еще будут учиться. А закрываться все школы и садики будут уже с понедельника, 1 марта.
Могут ли школы Киева перейти на дистанционное обучение? Сейчас нет оснований для того, чтобы школы в Киеве переходили на онлайн-обучение, но такой вариант возможен. В частности, это могут сделать, если увеличится в классах количество больных гриппом (более 20% количества учащихся).
Кто в школах больше распространяет коронавирус? Специалисты уверяют, что учителя больше всего распространяют COVID-19 в учебных заведениях. Так, в 8 из 9 случаев участвовал как минимум один преподаватель. В 4 случаях педагог был первым источником заражения, причем инфицирование началось с передачей вируса между коллегами.
Эксперты выделили две основные причины распространения коронавируса во всех случаях – это несоблюдение социальной дистанции и небрежное ношение масок.
Скандалы в школах
- "Спонсировать свиней не буду": скандал в школе из-за родительских взносов
Ученики 11 класса в школе №1 в Кривом Роге готовили подарок для учительницы – телевизор. На это собирали по 250 гривен с человека. Но не все родители смогли выделить такую сумму из семейного бюджета на подарок. А те, кто все-таки сдал деньги, были очень возмущены.
Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с малообеспеченными. Как-о их слишком много. Я за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь,
– написала мама одного ученика.
Детали скандала – читайте по ссылке.
- В Черкассах учительница устроила травлю всему классу
В черкасской школе №27 родители жалуются на учительницу младших классов, которая устроила травлю ученикам. Это продолжается уже несколько лет – детей обижают, а родителей шантажируют. Все дошло до того, что ученики отказываются ходить в школу.
"Первый случай был, когда мальчика обвинили, что он украл у девочки свою ручку. Но выяснилось, что он ничего не воровал, все посмеялись. Но учительница поставила его перед классом и обвинила в воровстве", – говорит женщина.
А когда ребенок прекратил посещать платную группу продленного дня, учительница начала угрожать и шантажировать родителей, а ребенку – занижать оценки. Все об этом скандале – читайте в материале.
- В таких брюках ходят в конюшню: директор лицея отчитала учеников за одежду
Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань сделала замечание относительно вида учащихся 10 класса. Так, во время разговора со старшеклассниками она позволяла себе не слишком корректные высказывания и упрекала их за школьную одежду.
В частности, она упрекнула подросткам, которые носят спортивные и дырявые штаны. И еще упрекнула девушек, которые надевают платки. Кроме того, Наталья Щербань обратила внимание одной из школьниц на целлюлит.
Смотрите видео, как директор лицея ругает учеников за одежду
- Учительница потребовала от детей подписи родителей, чтобы получить доплаты
Учительница в Лысянке Черкасской области травила 12-летнюю девочку из-за того, что родители отказались подписывать заявление о начислении доплаты ей за классное руководство.
Так, педагог Наталья Выхватень написала заявление, якобы, от родителей, в которой просили дать ей надбавку. Большинство родителей письмо подписала. А если кто-то подпись не ставил, то учительница травила их детей. В частности, настраивала против них класс и занижала оценки.
- В Сумах учитель спровоцировал скандал из-за 23 февраля
В школе №18 в Сумах на уроке по предмету "Защита Отечества" учитель Борис Соломонов заявил ученикам о необходимости поздравить родных с 23 февраля, хотя это праздник российской армии.
На действия учителя обратила внимание сержант Вооруженных сил Украины Ольга Герасименко. Женщина возмущена, так как учитель высшей категории, имеющий звание полковника, призвал детей поздравить родных с днем вражеской для Украины армии. Детали – здесь.
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- На коррупции поймали декана Летной академии
В Кропивницком СБУ поймала на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета.
Чиновник наладил механизм получения взяток от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий (полетов). Деньги он требовал от всех студентов, несмотря на их успешность и высокий рейтинг. Стоимость допуска для одного курсанта – 11 500 долларов.
- В школе Днепра произошел скандал из-за нежелания военных говорить на украинском
Языковой скандал произошел с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учеников школы №11 в Днепре вступать в военные вузы. Они общались с детьми на русском, за что получили замечание.
"Военный из Киева спросил: "Если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, присутствовали на этой презентации молчат, а ученик сказал: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском", – рассказал папа мальчика. Детали – по ссылке.
- Учительница, которая читала рэп о биологии, уволилась из-за издевательств коллег
Учительница биологии из Харьковской Ольга Халепа стала лучшим педагогом в 2020 году за креативный подход к обучению. Однако, она уволилась, потому что коллеги педагога не восприняли ее рэп-уроки и жестоко над ней издевались. По словам Халепы, коллеги осуществляли на нее психологическое давление.
Все время блокировали мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и уходишь,
– объяснила Халепа.
Типовая образовательная программа для 5 – 9 классов
Министерство образования и науки разработало типовую образовательную программу, которая создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года.
В соответствии с типовой образовательной программой для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Так, при 5-дневной учебной недели количество часов составляет:
- для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;
- для учащихся 6 класса – 31 час в неделю
- для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;
- для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;
- для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.
В частности, у школ есть возможность внедрять в образовательный процесс отраслевые и межотраслевые интегрированные курсы, в частности: "Робототехника", STEM, "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)", "История: Украина и мир".
Также будут новые предметы: "Здоровье безопасность и благосостояние", "Предпринимательство и финансовая грамотность", один из предметов "Этика", «Культура добрососедства" и тому подобное.
Что будут изучать дети на уроках этики в школах? В утвержденной типовой образовательной программе для учащихся 5 – 9 классов говорится, что школы могут вводить для изучения предметы "Этика", "Культура добрососедства" или другие курсы нравственной направленности.
Какие вопросы должны раскрыть учителя в содержании этих программ:
- эмоционального здоровья, развития личности и ее психических процессов, эмоционального интеллекта,
- особенностей поведения и их последствий, эффективного общения, самоконтроля,
- буллинга и противодействия его проявлениям, критического отношения к информации,
- социального здоровья, семьи и отцовства, нравственных и этических ценностей,
- жизненной самоидентификации, смысла жизни, идеалов и мировоззрения, взаимосвязи составляющих здоровья,
- благотворительности, гуманности, поддержки лиц с особыми потребностями,
- принятие различий между людьми, толерантного отношения к взглядам и убеждениям, уважения к идеям других.
В частности, учителя должны научить учеников уважению к правам человека, уважению к себе и другим людям, восприятию демократических ценностей, ответственности за личный и общественное благосостояние, честности, терпимости, этическому и ответственному отношению к другим.
Решение правительства и МОН
Правительство приняло решение о реорганизации учебных заведений. Эта реорганизация, по словам Шкарлета, улучшит уровень подготовки и повышения квалификации госслужащих и специалистов местного самоуправления.
К каким структурам присоединят вузы:
- Национальную академию государственного управления при президенте – к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко;
- Днепропетровский региональный институт НАГУ – к Национальному техническому университету "Днепровская политехника";
- Львовский региональный институт НАГУ – Национальному университету "Львовская политехника";
- Одесский региональный институт НАГУ – в Государственному университету "Одесская политехника";
- Харьковский региональный институт НАГУ – к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина.
Что будет со студентами? Все студенты реорганизованных вузов продолжат обучение по выбранным специальностям и источниками финансирования.
Кроме того, правительство приняло изменения в положение о Министерстве образования и науки. Это приведет их в соответствие с законами об образовании. Какие функции предоставили Министерству образования – читайте в материале.
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