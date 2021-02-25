24 канал собрал главные новости этой недели – с 22 по 26 февраля – в сфере украинского образования. В частности, читайте о работе школ, профтехучилищ и вузов в условиях адаптивного карантина, шокирующих скандалах и буллинге в школах и решениях правительства в материале.

Работа школ, колледжей и вузов с 24 февраля

На всей территории Украины с 24 февраля по 30 апреля 2021 года введен адаптивный карантин. В регионах может устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Школы на карантин

Как будут работать школы на карантине с 24 февраля:

Во время желтого уровня запрещается:

посещать школы учениками, если самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% детей и работников учреждения ;

; проводить в школах массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учеников из более чем одного класса и в присутствии зрителей;

проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного лица на 4 квадратных метра площади здания или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале.

во время красного уровня запрещается посещать школы ученикам старших классов. То есть учебные заведения могут посещать воспитанники в садах, ученики специальных учебных заведений и учащиеся 1 – 4 классов в школе.

Профтехучилища и колледжи во время карантина

В то же время учащиеся могут посещать профтехучилища, если в группе малое количество детей больны COVID. Но если по ряду показателей регион относится к красному уровню опасности, то посещение учениками профтехов запрещается (а обучение будет дистанционным).

В МОН добавили, что профтехучлища на местах могут изменять график обучения, чтобы ученики меньше пересекались друг с другом.

Колледжи и вузы на карантине

А для эффективного и безопасного обучения на адаптивном карантине с 24 февраля МОН рекомендует колледжам и вузам самостоятельно определять форму организации обучения, учитывая уровень эпидемической опасности.

Минобразования советуют этим учебным заведениям отдавать предпочтение смешанной форме обучения. А в случае красного уровня эпидемической опасности в регионе переводить студентов на дистанционку.

Отметим, что школы и садики в Ивано-Франковске закрываются из-за красной зоны, которая устанавливается с пятницы, 26 февраля. Но дети в этот день еще будут учиться. А закрываться все школы и садики будут уже с понедельника, 1 марта.

Могут ли школы Киева перейти на дистанционное обучение? Сейчас нет оснований для того, чтобы школы в Киеве переходили на онлайн-обучение, но такой вариант возможен. В частности, это могут сделать, если увеличится в классах количество больных гриппом (более 20% количества учащихся).

Кто в школах больше распространяет коронавирус? Специалисты уверяют, что учителя больше всего распространяют COVID-19 в учебных заведениях. Так, в 8 из 9 случаев участвовал как минимум один преподаватель. В 4 случаях педагог был первым источником заражения, причем инфицирование началось с передачей вируса между коллегами.

Эксперты выделили две основные причины распространения коронавируса во всех случаях – это несоблюдение социальной дистанции и небрежное ношение масок.

Скандалы в школах

"Спонсировать свиней не буду": скандал в школе из-за родительских взносов

Ученики 11 класса в школе №1 в Кривом Роге готовили подарок для учительницы – телевизор. На это собирали по 250 гривен с человека. Но не все родители смогли выделить такую ​​сумму из семейного бюджета на подарок. А те, кто все-таки сдал деньги, были очень возмущены.

Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с малообеспеченными. Как-о их слишком много. Я за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь,

– написала мама одного ученика.

Детали скандала – читайте по ссылке.

В Черкассах учительница устроила травлю всему классу

В черкасской школе №27 родители жалуются на учительницу младших классов, которая устроила травлю ученикам. Это продолжается уже несколько лет – детей обижают, а родителей шантажируют. Все дошло до того, что ученики отказываются ходить в школу.

"Первый случай был, когда мальчика обвинили, что он украл у девочки свою ручку. Но выяснилось, что он ничего не воровал, все посмеялись. Но учительница поставила его перед классом и обвинила в воровстве", – говорит женщина.

А когда ребенок прекратил посещать платную группу продленного дня, учительница начала угрожать и шантажировать родителей, а ребенку – занижать оценки. Все об этом скандале – читайте в материале.

В таких брюках ходят в конюшню: директор лицея отчитала учеников за одежду

Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань сделала замечание относительно вида учащихся 10 класса. Так, во время разговора со старшеклассниками она позволяла себе не слишком корректные высказывания и упрекала их за школьную одежду.

В частности, она упрекнула подросткам, которые носят спортивные и дырявые штаны. И еще упрекнула девушек, которые надевают платки. Кроме того, Наталья Щербань обратила внимание одной из школьниц на целлюлит.

Смотрите видео, как директор лицея ругает учеников за одежду

Учительница потребовала от детей подписи родителей, чтобы получить доплаты

Учительница в Лысянке Черкасской области травила 12-летнюю девочку из-за того, что родители отказались подписывать заявление о начислении доплаты ей за классное руководство.

Так, педагог Наталья Выхватень написала заявление, якобы, от родителей, в которой просили дать ей надбавку. Большинство родителей письмо подписала. А если кто-то подпись не ставил, то учительница травила их детей. В частности, настраивала против них класс и занижала оценки.

В Сумах учитель спровоцировал скандал из-за 23 февраля

В школе №18 в Сумах на уроке по предмету "Защита Отечества" учитель Борис Соломонов заявил ученикам о необходимости поздравить родных с 23 февраля, хотя это праздник российской армии.

На действия учителя обратила внимание сержант Вооруженных сил Украины Ольга Герасименко. Женщина возмущена, так как учитель высшей категории, имеющий звание полковника, призвал детей поздравить родных с днем ​​вражеской для Украины армии. Детали – здесь.

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На коррупции поймали декана Летной академии

В Кропивницком СБУ поймала на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета.

Чиновник наладил механизм получения взяток от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий (полетов). Деньги он требовал от всех студентов, несмотря на их успешность и высокий рейтинг. Стоимость допуска для одного курсанта – 11 500 долларов.

В школе Днепра произошел скандал из-за нежелания военных говорить на украинском

Языковой скандал произошел с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учеников школы №11 в Днепре вступать в военные вузы. Они общались с детьми на русском, за что получили замечание.

"Военный из Киева спросил: "Если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, присутствовали на этой презентации молчат, а ученик сказал: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском", – рассказал папа мальчика. Детали – по ссылке.

Учительница, которая читала рэп о биологии, уволилась из-за издевательств коллег

Учительница биологии из Харьковской Ольга Халепа стала лучшим педагогом в 2020 году за креативный подход к обучению. Однако, она уволилась, потому что коллеги педагога не восприняли ее рэп-уроки и жестоко над ней издевались. По словам Халепы, коллеги осуществляли на нее психологическое давление.

Все время блокировали мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и уходишь,

– объяснила Халепа.

Типовая образовательная программа для 5 – 9 классов

Министерство образования и науки разработало типовую образовательную программу, которая создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года.

В соответствии с типовой образовательной программой для 5 – 9 классов учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Так, при 5-дневной учебной недели количество часов составляет:

для учащихся 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю

для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учащихся 9 класса – 33 часа в неделю.

В частности, у школ есть возможность внедрять в образовательный процесс отраслевые и межотраслевые интегрированные курсы, в частности: "Робототехника", STEM, "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)", "История: Украина и мир".

Также будут новые предметы: "Здоровье безопасность и благосостояние", "Предпринимательство и финансовая грамотность", один из предметов "Этика", «Культура добрососедства" и тому подобное.

Что будут изучать дети на уроках этики в школах? В утвержденной типовой образовательной программе для учащихся 5 – 9 классов говорится, что школы могут вводить для изучения предметы "Этика", "Культура добрососедства" или другие курсы нравственной направленности.

Какие вопросы должны раскрыть учителя в содержании этих программ:

эмоционального здоровья, развития личности и ее психических процессов, эмоционального интеллекта,

особенностей поведения и их последствий, эффективного общения, самоконтроля,

буллинга и противодействия его проявлениям, критического отношения к информации,

социального здоровья, семьи и отцовства, нравственных и этических ценностей,

жизненной самоидентификации, смысла жизни, идеалов и мировоззрения, взаимосвязи составляющих здоровья,

благотворительности, гуманности, поддержки лиц с особыми потребностями,

принятие различий между людьми, толерантного отношения к взглядам и убеждениям, уважения к идеям других.

В частности, учителя должны научить учеников уважению к правам человека, уважению к себе и другим людям, восприятию демократических ценностей, ответственности за личный и общественное благосостояние, честности, терпимости, этическому и ответственному отношению к другим.

Решение правительства и МОН

Правительство приняло решение о реорганизации учебных заведений. Эта реорганизация, по словам Шкарлета, улучшит уровень подготовки и повышения квалификации госслужащих и специалистов местного самоуправления.

К каким структурам присоединят вузы:

Национальную академию государственного управления при президенте – к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко;

Днепропетровский региональный институт НАГУ – к Национальному техническому университету "Днепровская политехника";

Львовский региональный институт НАГУ – Национальному университету "Львовская политехника";

Одесский региональный институт НАГУ – в Государственному университету "Одесская политехника";

Харьковский региональный институт НАГУ – к Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина.

Что будет со студентами? Все студенты реорганизованных вузов продолжат обучение по выбранным специальностям и источниками финансирования.

Кроме того, правительство приняло изменения в положение о Министерстве образования и науки. Это приведет их в соответствие с законами об образовании. Какие функции предоставили Министерству образования – читайте в материале.