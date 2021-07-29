Работа школ в новом учебном году

Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко рассказал, что школы смогут работать во время карантина в новом учебном году.

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Ляшко заверил, что школы можно не закрывать на карантин, даже если регион перейдет из зеленой в другую зону, в том числе и красную. Но только при условии, что в учебном заведении будет не меньше 80% иммунизированных (вакцинированных – 24 канал) работников.

Но министр добавляет, что принудительно вакцинировать учителей не будут. В Украине сейчас есть добровольная и бесплатная вакцинация, и этого пока достаточно.



Учительница в школе / Иллюстративное фото / НУШ

К слову, в МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, так как к этому времени вакцинируют большинство педагогов.

В то же время ООН призывает, как можно быстрее открыть школы несмотря на пандемию COVID-19. Потому что из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей. Поэтому сейчас на кону стоит образование более 600 миллионов учеников.

Министерство образования и науки уже утвердило методические рекомендации по оцениванию обучения учащихся 1 – 4 классов в школах. В частности, на замену обычной балльной оценки достижений учащихся по предмету предлагают использовать вербальную оценку.

Так, рекомендации вводят понятие:

вербальной оценки (оценочное суждение),

уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата).

Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:

П (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Кроме того, результаты оценивания достижений учащихся в 1 – 4 классах рекомендовано выражать вербальной оценкой. Хотя в 3 – 4 классах можно как вербальной, так и уровневой оценкой по выбору школы.

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Также Кабинет министров поменял некоторые нормы питания в учебных заведениях. В частности школьным столовым разрешили использовать подсолнечное и кукурузное масла для приготовления пищи.

Новое постановление расширяет другие нормы приготовления блюд:

разрешили давать детям безлактозное молоко;

разрешили сухофрукты в рационе дважды в неделю (раньше разрешали один раз);

в то же время чай смогут подавать только один раз в неделю;

количество сливочного масла для одной порции увеличили с 1,5 до 2,5 граммов;

можно использовать семена и орехи.

Кроме того, правительство утвердило изменения в постановление об организации деятельности инклюзивных групп в садиках.

Главные изменения в организации инклюзивного обучения:

Введено понятие "уровни поддержки" – объем временной или постоянной поддержки в обучении детей, которые в этом нуждаются. В частности, введены 5 уровней поддержки.

Введено понятие "ресурсная комната". В дошкольных заведениях это часть комнаты (зона), предназначенная для развития детей с ООП, гармонизации их психоэмоционального состояния и психологической разгрузки.

Закреплена обязанность садика создать инклюзивную группу, если с заявлением обратились родители или другие законные представители ребенка с ООП;

Изменено количество детей с ООП, которые могут быть в инклюзивной группе (в зависимости от уровня поддержки, в котором нуждается ребенок).

Также в Украине создадут специальное уполномоченное государственное учреждение, которое будет организовывать и обеспечивать обучение детям дошкольного и школьного возраста, которые находятся на стационарном лечении.

Списки зачисленных и детали поступления-2021

Украинские абитуриенты 28 июля узнали, кто прошел на бюджет. В частности, в этом году на бакалавриат поступили почти 65 тысяч абитуриентов.

Теперь напротив заявления абитуриента в электронном кабинете, по которому он поступил на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". Поэтому до 2 августа абитуриенты должны подать оригиналы документов в вузы.

Какие оригиналы подать в вузы:

копию документа, удостоверяющего личность (и предъявить оригинал);

оригиналы документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (и предъявить оригинал);

оригиналы сертификатов ВНО;

4 цветных фото 3x4;

другие документы, предусмотренные правилами приема соответствующего вуза.

Как только абитуриент соберет все необходимые документы, он должен:

привезти документы в приемную комиссию,

отправить их по почте (с обязательным описанием вложений),

отправить по электронной почте (с наложением на сканкопии КЭП поступающего).

Добавим, что официальное зачисление на бюджет будет происходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.



Сроки поступления в 2021 году / Инфографика МОН

В целом в 2021 году поступающие подали в вузы больше 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений являются вузы во Львове и Киеве.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений. НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений. Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений. Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений. Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений. Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.

Поступающие на бакалавриат выбирали следующие специальности:

Филология – 76 371 поданное заявление;

Право – 67 720 поданных заявлений;

Компьютерные науки – 66 123 поданных заявления;

Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;

Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;

Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;

Журналистика – 43 215 поданных заявлений;

Психология – 39 529 поданных заявлений;

Экономика – 37 464 поданных заявления;

Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.

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Скандалы в образовании

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Недавно появилась информация о том, правительство в этом году не будет выплачивать президентские премии победителям международных олимпиад. Но в МОН сейчас пытаются решить эту ситуацию и все же выплатить премии школьникам.

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Женщину задержали на горячем / Фото пресс-службы СБУ

Правоохранители говорят, что стоимость своих услуг женщина оценивала минимум в 1,5 тысячи долларов. Злоумышленнице уже сообщили о подозрении, вскоре ей выберут меру пресечения.

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Так, еще в 2020 году стало известно о договоре купли-продажи помещения библиотеки. Сейчас университет оспаривает продажу в суде. Галицкий районный суд в апреле этого года принял решение запретить продавать и отчуждать упомянутое имущество.

Новости в сфере высшего образования

В Украине модернизируют 6 популярных университетов

Шесть украинских университетов получат средства на модернизацию и повышение энергоэффективности своих учебных зданий и общежитий. Впоследствии планируют обновить еще несколько вузов.

Какие университеты модернизируют:

НТУ "Харьковский политехнический институт",

НУ "Львовская политехника",

Винницкий национальный технический университет,

НУ "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка",

НУ "Черниговская политехника",

Сумской государственный университет.

В общем, в двух этапах проекта примут участие 19 университетов, 14 из которых будет финансировать ЕИБ, а 5 – НЕФКО.

Какие профессии будут востребованы в будущем

В этом году среди поступающих самыми популярными оказались такие специальности: филология, право, компьютерные науки и менеджмент.

В то же время руководительница направления "Работа" на OLX Украина Мария Абдуллина рассказала, что через несколько лет востребованными будут специалисты сфер кибербезопасности, логистики, пищевой промышленности, IT, металлургии и торговли.

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В частности, самым высоким будет спрос на специалистов в сфере аналитики и работы с данными, кибербезопасности, пищевых технологий, зеленых технологий, возобновляемой энергии, ухода за людьми и работы с людьми, в сфере создания контента, в работе с сетями.

Украинцы могут получить стипендию на обучение в Грузии

В рамках соглашения о сотрудничестве в области образования и науки украинцы могут получить стипендию на обучение в вузах Грузии на 2021/2022 учебный год. Прием заявок продолжается до 31 июля. Куда отправлять заявление и перечень вузов – читайте в статье.

Эта статья будет дополнена 30 июля новыми событиями.