Читайте самые важные новости на этой неделе – с 15 по 19 февраля – в сфере украинского образования. Узнайте, как будут работать школы во время карантина, какие профессии будут популярны следующие 10 лет и новые правила садиков.

Работа школ в карантин

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля и приняло новые изменения, касающиеся уровней эпидемической опасности.

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Работа школ в желтой зоне

В Украине пока установят желтый уровень, согласно которому есть определенные запреты на посещение школ и садиков:

запрещается посещение учебных заведений там, где на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала школы или садика.

запрещается проведение массовых мероприятий, в частности спектаклей, праздников и концертов с участием детей с более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей.

Работа школ в красной зоне

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут устанавливать в регионах красный уровень эпидемопасности. Так, в случае установления красного уровня будут продолжать работу сады и специальные учебные заведения, а также будет очное обучение для учеников 1 – 4 классов. Все остальные школьники перейдут на онлайн-обучение.

К слову, с новым решением правительства Украина возвращается к делению на карантинные зоне. Сейчас вся территория государства будет в желтой зоне.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Могут ли вакцинированные дети посещать школы и садики? Есть перечень профилактических прививок, которые являются обязательными и включены в календарь прививок. Так, к обязательным относятся профилактические прививки против:

туберкулеза;

полиомиелита;

дифтерии;

коклюша;

столбняка;

кори.

В то же время детям, которые не получили обязательных профилактических прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

Но здесь есть исключения: если профилактические прививки детям были проведены с нарушением установленных сроков из-за медицинских противопоказаний, то по решению врачей невакцинированным детям могут позволить посещать садик.

Популярные профессии в Украине на 10 следующие лет

Национальное агентство квалификаций опубликовало 30 самых востребованных специальностей будущего. Так, большинство украинцев будет работать в интернете, а спросом будут пользоваться даже учителя.

Какие профессии будут популярны в Украине через 10 лет:

Разработчик программного обеспечения. Ведь это люди, которые создают новые системы для автоматизации процессов. Профессионал в работе с клиентами. Эта профессия становится все актуальнее. А работа такого профессионала заключается в предоставлении необходимой помощи клиенту, когда покупается определенный товар или услуга. Разработчик интернет-контента. Это люди, которые наполняют содержанием интернет. Онлайн-учитель. В профессиях будущего встречается тенденция обучения в интернете. И учителя начали замечать потенциал онлайн-класса. Коуч-тренер – это человек-ментор, который помогает другим людям продвигаться в различных сферах их жизни, особенно в профессиональной карьере. Фитнес-тренер. Сейчас социальные медиа имеют все большее влияния на имидж тела, поэтому спрос на людей, которые хотят заниматься ежедневно спортом, будет расти. Специалист по цифровому маркетингу. Это профессиональный продавец товаров и услуг через рекламу в соцсетях. Аналитик Big Data. Этот специалист, который анализирует все данные, которые поступают из системы или циркулируют в интернете. Менеджер (управляющий) сообщества. Этот профессионал отвечает за общение с клиентами и сообществами вокруг компании. Инженер-эколог. Основная ответственность этого человека – работа с технологиями и окружающей средой. Инженер больницы. Они должны собирать и применять все технологии, которые считаются необходимыми для решения различных проблем в больницах. Специалист по кибербезопасности. Это специалист по защите данных в интернете. Менеджер по утилизации отходов. В современном мире становится популярной защита окружающей среды. А этот управленец должен смотреть на проблемы экологии по-другому, создавая новые проекты и решения для утилизации мусора. 3D-архитектор и инженер. Это профессионал, который в инженерном секторе или архитектуре создает пространство в формате 3D. Разработчик смарт-устройств. Такими устройствами являются очки, линзы, часы и другие устройства с определенной технологией, которая облегчает жизнь людей. Консультант по имиджу. Как и тренеры по физической активности, имидж-консультанты дают людям советы, как хорошо выглядеть. Это стилисты, которые в последнее время тоже популярны. Менеджер (управляющий) по инновациям. Этот специалист будет ответственным за переосмысление стратегии компании в ее основном бизнесе или в какой-то конкретной области. Инженер-генетик. Одним из его задач – выявление ряда наследственных патологий задолго до появления клинических симптомов. Специалист по повышению квалификации персонала. Необходимо выявлять и влиять на сильные и слабые стороны людей, поэтому профессия этого специалиста должна помогать стать работникам лучшими в своей сфере. Внутренний торговый представитель. Сейчас клиенты имеют гораздо больше возможностей, а потому компании будут обращаться к клиентам только тогда, когда они проявят интерес к товару. Специалист по электронной коммерции. Это будет отдельный специалист, который будет специализироваться на продаже в сети. Психотерапевт. Профессии психолога, терапевта и психиатра станут еще популярнее. Ведь эти люди обеспечивают психическое здоровье других. Профессионал с возобновляемой и альтернативной энергетики. Финансовый менеджер (управляющий). Персональный онлайн-смотритель – это профессионал, которого наняли для проведения времени с пожилыми клиентами через интернет-платформу. Аналитик квантового машинного обучения. Этот человек отвечает за исследования и разработку передовых решений для увеличения скорости и производительности системных алгоритмов. Менеджер (управляющий) платного трафика. Этот работник играет основную роль в любом бизнесе. Его работа – создание и управление платными медиа-кампаниями, такими как Google и Facebook. Аналитик социальных сетей. Указанные специалисты планируют, создают и анализируют сообщения в профиле социальных сетей. Итак, подобно менеджерам платного трафика, спрос на эту профессию растет. Веб-разработчик. Веб-разработчики несут ответственность за проектирование и управление сайтами. UX дизайнер.



Популярные профессии / Инфографика 24 канала

К слову, депутаты рассмотрят вопрос о контрактах учителей-пенсионеров в школах. Хотят исключить нормы о прекращении трудового договора с учителями и руководителями школ.

В частности, будут перезаключать договоры с учителями школ пенсионного возраста сроком от 1 до 3 лет. А с директорами будут заключать контракты сроком на шесть лет.

Инциденты в учебных заведениях

В школе внезапно умерла учительница на рабочем месте

Учительница русского языка и литературы внезапно умерла на рабочем месте. Женщине было 67 лет. Трагедия произошла 15 февраля в школе № 32, которая находится на улице Антоновича в Днепре.

Женщина в учительской внезапно потеряла сознание и упала замертво. Впоследствии приехали врачи, констатировали смерть. Коллеги признаются, что у умершей учительницы были проблемы с давлением. Поэтому, возможно, у нее случился инфаркт.

Родители не сдали деньги на чайник в школу, их дочери запретили брать из него воду

В соцсетях активно обсуждают ситуацию с чайником для класса. Так, на Полтавщине в школе одна мама собрала по 50 гривен с каждого ребенка на электрочайник.

Но одна семья из-за финансового положения не смогла сдать деньги. Поэтому классная руководительница запретила ребенку набирать воду. Все детали и что в таких случаях делать родителям – читайте по ссылке.

В России школьников учили разгонять протесты со щитами и дубинками

В школе №42 Нижневартовска ученики под наблюдением полицейских перевоплотились в силовиков и протестующих.

Так, во время игры одна группа школьников забрасывала другую спортивными мячами. Взамен другие дети в шлемах и с дубинками защищались от митингующих.

Видео с такими учениями – можно посмотреть здесь. Там заметно, как толпа учеников бросала волейбольными и баскетбольными мячами в тех лиц, которые изображали ОМОНовцев. А представители полиции контролировали этот процесс.

Ученые заявляют о притеснениях со стороны Шкарлета

Сергей Шкарлет требует удалить публикации, в которых ученые исследовали его работы на наличие плагиата. Через своего адвоката министр образования и науки оказывает давление на ученых.

Причина требования удалить это – "публикации на сайте содержат разглашение (распространение) персональных данных Шкарлета и фото, на которых он изображен". Детали этого инцидента – читайте здесь.

Новые правила садиков

Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в "Положение о дошкольном учебном заведении". В него, среди прочего, добавили причины, за которые ребенка могут отчислить из садика.

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За что ребенка могут отчислить из садика:

если родители сами хотят забрать ребенка из садика (по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих);

если ребенок больше не может посещать садик по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением;

если ребенок переходит в другое учреждение дошкольного образования;

если ребенок не посещает садик течение двух месяцев подряд в течение учебного года без уважительных причин;

если ребенок достиг на 1 сентября полных семи лет (для детей с ООП – полных восьми лет), что предусматривает его отчисление до 31 августа текущего года.

Добавим, что об отчислении ребенка из садика администрация заведения обязана сообщить родителям письменно с указанием причин не менее чем за 10 календарных дней.

Но образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что каждый ребенок имеет право на место в садике до 7 лет.

Когда за ребенком сохраняется место в саду:

если ребенок болеет, проходит санаторное лечение или реабилитацию;

если родители ушли в отпуск – на время их отпуска;

в летний оздоровительный период (75 дней);

во время карантина.

Кроме того, увеличили количество льготных мест в учреждениях дошкольного образования. Какие дети должны в первую очередь зачисляться в садики:

дети, проживающие на территории обслуживания садика; являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые уже получают дошкольное образование в таком заведении дошкольного образования; являются детьми работников такого заведения дошкольного образования; относятся к категории детей с особыми образовательными потребностями; относятся к категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые устроены под опеку, в приемную семью, а также усыновленных детей; находятся в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей; дети из числа внутренне перемещенных лиц и дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Нужно ли родителям нести справку в садик, если ребенок не приходил несколько дней?

Если ребенок не посещал детский сад по семейным обстоятельствам или причинам, не связанным с болезнью, то он может возвращаться в заведение дошкольного образования без медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья.

Однако после перенесенного инфекционного заболевания прием детей в садик разрешается только при наличии медицинской справки. То есть, если ребенок не посещал детский сад из-за болезни, родители должны принести справку от врача.

Новости в сфере высшего образования

В лекциях скандальной преподавательницы с Драгоманова нашли нарушения

Члены рабочей группы от педагогического университета имени Драгоманова нашли ряд нарушений в онлайн-лекциях, которые преподавательница Евгения Бильченко проводила во время дистанционного обучения.

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Какие нарушения нашли в лекциях Бильченко:

Нарушение законов Украины об образовании и государственном языке, поскольку значительная часть лекций, которые профессор прочитала студентам, были на русском языке.

Факты словесного поношение коллег-культурологов, оскорбление достоинства коллег и идейных оппонентов, использование Бильченко языка ненависти во время лекций для студентов.

Что известно о скандале с преподавательницей Драгоманова Евгенией Бильченко – читайте в материале.

Для поступающих с оккупированных территорий создали бесплатные курсы

МОН запустило пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для детей с временно оккупированных территорий Украины. Обучение будет происходить очно, смешано или дистанционно.

Проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти университетах. Также в этих вузах расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать поступающим с ВОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах,

В каких университетах будут проводить курсы:

Донецкий национальный технический университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;

Херсонский государственный университет.

Срок обучения на подготовительных курсах с февраля по май 2021 года – 4 месяца (120 часов), с октября 2021 года до мая 2022 года – 8 месяцев (240-480 часов).