В Украине есть только два региона, где сейчас нет ни одной школы, перешедшей на дистанционное обучение. В частности, речь идет о Киеве и Сумщине. В школах этих регионов достаточный уровень вакцинации персонала от коронавируса.

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Условия работы школ во время карантина

Работа школ в желтой зоне

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону. Очно в этой зоне могут работать только те заведения, где вакцинировано более 80% вакцинированных работников.

В таком случае в учебном заведении не менее 80% персонала имеют COVID-сертификат:

"желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Но требование по 80% вакцинированных работников не распространяется на 1 – 4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина.



Ученики во время обучения / Фото starkon.city

Какие учебные заведения должны работать дистанционно? Учебные заведения, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу.

Также закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там ушли на самоизоляцию. Зато один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.

Работа школ в красной зоне

Для работы в обычном режиме в красной зоне школы должны иметь 100% вакцинированных работников. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.

Заместитель министра образования добавила, что здесь речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения – не только учителей. "Только при этом условии смогут работать и садики, и начальная, и специализированная школы", – говорит Рогова.

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Добавим, что по словам Ляшко, по меньшей мере 900 школ смогут работать очно в красной зоне карантина. А все потому, что там получили прививку первой дозой все работники. Сейчас в Украине около 6 тысяч школ до сих пор не достигли рекомендованного показателя у 80% вакцинированных работников.

Кроме того, в МОН рассматривают различные варианты обучения, чтобы это было безопасно и дети получили качественное образование. В частности, в красной зоне в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов, для работы в очном формате могут сместить каникулы. В частности, есть вариант снова учиться летом.

Министерство здравоохранения призывает в регионах отслеживать контакты больных COVID-19, которые были выявлены в образовательных учреждениях. Поскольку риск вспышки коронавируса в школах возрастает именно во время проведения очных уроков.

Как уберечь учеников от заражения COVID-19 в школе:

Школьникам стоит заходить в школу только в масках. Ученикам 1 – 4 классов за пределами класса можно находиться без масок, а вот школьникам от 12 лет наоборот – надо носить маски вне помещения класса. Также детям важно соблюдать гигиену рук, этикет чихания и кашля. Если у ученика возникло плохое самочувствие, в НВСУ советуют не посещать школу.

Дистанционка в школах

Школы в некоторых областях уже переходят на дистанционку. В МОН рассказали, что на онлайн-обучении находятся около 3 тысяч школ. В частности, есть области, где на дистанционном обучении до сих пор более 40% школ – это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.

"Если 27 сентября 4669 школ работали дистанционно, то уже 29 сентября их 2505", – заявил Шкарлет. Он пояснил, что школы не работают очно потому, что нет 80% вакцинации персонала.

Также меньше всего школ, которые работают дистанционно, в Донецкой (только 10) и Харьковской (11 школ) областях.

Добавим, что с начала обучения уже почти 89 тысяч школьников и 3 тысячи учителей перевели на самоизоляцию. Также сейчас дистанционно учатся 145 школ.

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Отметим, что Ученики и студенты оценивают онлайн-обучения положительно, потому что это позволяет не заболеть коронавирусом. Однако дети начали получать больше домашки и столкнулись с неосведомленностью преподавателей в компьютерах. Что говорят о дистанционке студенты, ученики и педагоги – читайте здесь.

Кроме того, несмотря на переход на дистанционку школы до сих пор не обеспечены необходимой техникой. Учителям пообещали закупить более 60 тысяч ноутбуков, однако это смогут сделать лишь за несколько месяцев.

Обязательная вакцинация учителей

Во время заседания Кабинет министров Украины поддержал поручение Минздрава, которое позволяет обязательную вакцинацию педагогов против COVID-19.

Глава Минздрава заверил, что статья №12 Закона Украины о защите населения предусматривает, что работники отдельных профессий, которые могут распространять инфекционные болезни, подлежат обязательным прививкам против таких болезней.



Вакцинация учителей / Фото konkurent.ua

В Минздраве говорят, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат:

воспитатели, учителя школ, преподаватели колледжей и профтехов, преподаватели вузов, учреждений специального образования и научных учреждений,

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений,

работники местных государственных администраций.

В проекте приказа отметили, что если педагоги откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.

Сейчас, как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, в Украине по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 69% учителей. В то же время треть учителей – до сих пор невакцинированы.

По состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тысяч работников школ, из них:

почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации;

172 тыс. (26%) получили неполный цикл; вакцинированы одной дозой;

203 тыс. (31%) – не вакцинированы.

В каких регионах наибольшее количество вакцинированного персонала (две дозы): Полтавская область – 58,5%; Черкасская область – 56%; Киев – 55,4%; Киевская область – 52,8%; Житомирская область – 52,5%; Винницкая область – 52,4%.

Смешно! Жительница Одессы пожаловалась в соцсети, что у ее сына якобы болит голова, когда он приближается к своей вакцинированной учительнице. Зато пользователи высмеяли слова мамы и посочувствовали ее сыну. Больше об этом – читайте в статье.

Интересно, что мэр Ивано-Франковска ранее анонсировал приз школе, которая первой вакцинирует всех учителей от коронавируса. Теперь стало известно, какое учебное заведение победило – Вовчинецкая гимназия, там получили все прививки 44 работника. Школа получит один миллион гривен.

Новые условия вступления в 2022 году

Министерство образования и науки разместило для общественного обсуждения проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. Если проект примут, то поступающих ждут перемены.

Предусматриваются следующие основные изменения во введении-2022:

Расширят возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения. Усовершенствуют распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам. Изменят перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно – усилят роль математики при поступлении в вуз. Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в электронной базе. ЄФВВ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:

05 "Социальные и поведенческие науки",

06 "Журналистика",

07 "Управление и администрирование",

08 "Право",

28 "Публичное управление и администрирование",

29 "Международные отношения". Для поступающих на специальность 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его составляли.

Добавим, что ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.

Скандалы в сфере образования

Студентам КНУ запретили выезжать за границу во время учебы

В сети появилась информация, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил студентам выезжать за пределы Украины без разрешения администрации вуза во время дистанционки. За такие действия им угрожали отчислением.

Когда обучение официально является очным, то отсутствие студента является основанием для обвинения и его, и нас в недобропорядочности. Такой практики не должно быть. За такие вещи отчисляют в университетах всего мира,

– сказал проректор вуза.

По его словам, речь не идет о краткосрочном отсутствии, которое не создает рисков для выполнения индивидуального учебного плана.

В Днепре возмущенные родители показали условия в школьном туалете

В Днепре родителей возмутил туалет в школе №113 – там нет дверей и даже туалетной бумаги. Хотя в туалете есть перегородки, ученики все равно стесняются ходить в туалет. Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор.

Школьный туалет в школе №113 в Днепре / Коллаж 24 канала

В школе объясняют, что туалетная бумага есть в каждом классе и дети знают, где в случае необходимости ее можно взять.

В школе затравили маму ученика, которая не пришла на родительское собрание

В школе Полтавской области мама одного из учеников не смогла прийти на родительское собрание. Поэтому она попросила учительницу рассказать о том, что там обсуждали. Ответа женщина не получила, а другие родители начали ее травить и исключили из группы класса.

Обязательно ли посещать родительские собрания? Юрист Роман Бондаренко говорит, что посещение родительского собрания не является обязательным для родителей. Впрочем, объяснять в чате, что было на родительском собрании, учительница тоже не должна, ведь такая информация конфиденциальна.

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Трудности с реформой НУШ в 5 классах

С 1 сентября в 5 пилотных классах началась реформа Новой украинской школы. По-новому учатся ученики 136 школ Украины. Однако почти все из них столкнулись с новыми вызовами и трудностями. Что говорят учителя и директора о пилотировании НУШ – читайте в статье.

В России школьница изготовила "бомбы", потому что хотела взорвать свою школу

В российском Омске девятиклассница лицея №92 захотела взорвать свое учебное заведение. Для этого она вместе с другом подготовила самодельные взрывные устройства. Однако испытание "бомб" прошло неудачно, поэтому подростки отказались от замысла.

Другие новости в сфере образования

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В Министерстве образования и науки сообщили, что весь мир узнает о самых молодых украинских ученых. Ведь отныне научные эксперименты наших школьников смогут попасть на Международную космическую станцию (МКС) на орбите Земли.

Вашингтоне в подписали соглашение об участии Украины в программе миссии 16 МКС. 2 команды отправят свои эксперименты на космическую станцию, где дальше ими будут управлять астронавты.

Кроме того, участники команд-победителей смогут наблюдать за отлетом ракеты Falcon 9 на историческом площадке 39A космического центра Кеннеди НАСА.

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В Херсоне осуществили мечту школьного дворника

В Херсоне осуществили мечту школьного дворника Игоря Евтушенко, который является чемпионом Европы по джиу-джитсу. Он мечтал попасть на чемпионат, но на поездку ему не хватало 700 долларов. Желающие собрали деньги удалось за три дня. В ноябре мужчина поедет на чемпионат мира по джиу-джитсу и обещает привезти оттуда победу.