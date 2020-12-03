24 канал собрал главные новости в сфере образования: как будут работать школы на карантине, почему в бюджете-2021 сократили финансирование на образование и какие решения принимало МОН. Читайте актуальную информацию о том, что произошло в украинском образовании на этой неделе – с 30 ноября по 4 декабря.

Работа школ на карантине

Как будут работать школы и садики на карантине

В Украине установили оранжевый уровень карантина, однако в Минобразования заявили, что детские садики и начальные классы будут работать в обычном режиме. В то же время школы и вузы будут иметь определенные ограничения, сообщает 24 канал.

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"Единственным требованием для других учебных заведений является то, что учащиеся и студенты посещают аудитории в количестве не больше 20 человек в аудитории", – подчеркнул Шкарлет.

Готовы ли школы к локдауну

В Киевской городской госадминистрации заверили, что пока динамика заболеваемости в школах контролируется. Но в случае полного локдауна, система образования готова работать в новых условиях, поэтому школы к этому готовы.

В то же время глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что если дойдет до жестких мер, будут закрывать все – садики, школы и метро.

Больше о вероятном локдауне в Украине, когда и при каких условиях его могут ввести – по ссылке.

Будут ли проводить олимпиады

Из-за стремительного роста показателей заболеваемости коронавирусом, МОН приняло решение не проводить всеукраинские ученические олимпиады по школьным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства.

Но можно в заочной или дистанционной форме провести Всеукраинские ученические конкурсы по школьным предметам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ.



Обучение в школе / Фото "ВсеОсвита"

Коронавирус в школах

Сколько учителей и учеников болеют COVID-19 в Украине

Сейчас болеют 9 600 учителей и почти 5,3 тысячи учеников. Кроме того, на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится 121 тысяча учеников и 7 800 учителей.

А в целом с начала нового учебного года COVID-19 заболели 24 496 учителей и 12 тысяч учеников.

Коронавирус в школах Киева

По состоянию на 2 декабря в Киеве закрыты на карантин четыре школы, а две школы возобновили обучение. Также сейчас на дистанционном обучении находится 1 161 класс в 286 школах Киева.

Сколько учеников и учителей заболели коронавирусом? Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у более 1 328 учеников и 980 учителей.

Коронавирус в школах Ивано-Франковска

Власти Ивано-Франковска приняли решение не менять образовательный процесс для школьников до конца 2020 года. То есть до конца этого года школьники города будут учиться так:

1-4 классы – очно в школах;

5-11 классы – в дистанционном режиме.

К слову, сейчас COVID-19 в школах Ивано-Франковска заболели 37 учителей и 22 ученика. Также из 55 классов начальной школы на самоизоляции находятся 14 классов.

Интересно, что власти Ивано-Франковска решили поддержать учителей – они оказывают материальную помощь учителям, заболевшим COVID-19. Сумма компенсации для учителей – от 3 000 до 5 000 гривен, а зависеть она будет от сложности заболевания и его течения.

Коронавирус в школах Одессы

А в Одессе все ученики 5 – 11 классов с 1 декабря перешли на дистанционное обучение. Оно будет продолжаться две недели, а затем учеников могут вернуть к очному обучению. А все потому, что в последнюю неделю в школах наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Уменьшение денег на образование в бюджете

Правительство утвердило проект закона о Государственном бюджете-2021 ко второму чтению, в котором предусматривается уменьшение финансирования образования – на 4 миллиарда гривен.

Так, больше всего пострадала образовательная субвенция для местных органов – правительство сократило ее на 2,9 миллиарда гривен. Если в первом чтении госбюджета было заложено 102, 5 миллиарда, то во втором – лишь 99, 6 миллиарда.

Также сократилось финансирование для таких образовательных программ:

Фонд развития вузов – урезание бюджета на 500 миллионов гривен;

НАОКВО, Нацагентство квалификаций, Служба образовательного омбудсмена, государственная аттестация и аккредитация учебных заведений – урезание бюджета на 11 миллионов гривен;

Обеспечение профессионального (профессионально-технического образования) – урезание бюджета на 14 миллионов гривен;

Подготовка кадров вузов и обеспечение деятельности их баз практики – урезание бюджета на 861 миллион гривен;

ВНО и УЦОКО – урезание бюджета на 18 миллионов гривен;

Национальная Академия наук – урезание бюджета на 15,5 миллиона гривен.



Изменения в проекте бюджета-2021 / Инфографика 24 канала

Так, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал намерения правительства сократить расходы на образование на 4 миллиарда гривен. Ведь образование должно быть одним из приоритетов в Государственном бюджете на 2021 год.

Однако Шкарлет уверяет, что общие расходы на образование составляют 6,6% от внутреннего валового продукта. Также предусмотрены деньги на повышение зарплат учителей почти на 30%.

Решения и заявления МОН

Ранее депутат Инна Совсун заявила, что временный глава МОН Сергей Шкарлет хочет сократить количество директоратов с шести до четырех и уменьшить количество государственных экспертов с 93 до 50. В то же время он просил назначить себе девятого заместителя.

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Однако Министерство финансов не согласовало предложение МОН о создании двух дополнительных должностей заместителей министра в штате ведомства. Там заявили, что назначаются и увольняются с должностей правительством по представлению премьер-министра согласно предложениям министра.

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Кроме того, временный глава МОН Сергей Шкарлет выразил недовольство заявлениями главы парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций о деятельности МОН в сфере реформирования образования.

"В последнее время глава этого комитета Сергей Бабак делает интересные заявления относительно деятельности Министерства по имплементации реформ и информации о них", – написал Шкарлет. Больше об этом – читайте здесь.

А Профсоюз работников образования требует повысить зарплаты учителям и обеспечить им защиту от COVID-19. Какие требования они выдвинули МОН и что на это ответил Сергей Шкарлет – читайте по ссылке.

Также Минобразования подписало меморандумы с двумя компаниями в сфере красоты "Партнер Плюс" и S&A Group. А все для того, чтобы популяризировать учреждения профобразования и развить дуальное образование в Украине.

Хорошая новость! В учебных заведениях бесплатно будут кормить детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести во время войны на Донбассе.

Инциденты в учебных заведениях

Опасное шоу с огнем в классе

В харьковской школе №127 ученик 8 класса устроил в школе опасное фаер-шоу. В сети появилось видео, на котором видно, что парень набрал в рот воспламеняющееся вещество, затем поднес зажигалку и дыханием создал большое огневое облако.

Предварительно известно, что никто из школьников не пострадал. Пока не удалось выяснить, присутствовал ли в это время учитель в классе.

Смотрите видео, как ученик устроил шоу с огнем в классе:

В Кропивницком маму затравили в школьном чате

Многодетной матери из Кропивницкого Виктории Мумиге устроили травлю в школьном чате для родителей. Женщине пригрозили оставить ее ребенка без подарка на День святого Николая в случае неуплаты долга в "фонд класса".

Дело в том, что на протяжении нескольких месяцев мама 4 детей Виктория Мумига не сдавала по 50 гривен в так называемый "фонд" 2 класса, в котором учится ее дочь. Следовательно, за женщиной закрепился "долг", и другие родители фактически затравили ее в вайбер-чате. Детали скандала – читайте здесь.

Новости в сфере высшего образования

Интернатура для учителей

В МОН планируют начать в вузах педагогическую интернатуру. Ее основной задачей станет создание системы профессионально-педагогической адаптации интерна к реальным условиям работы – они будут выполнять учебную, воспитательную, методическую и организационную работу.

Срок педагогической интернатуры составит один год. В течение этого времени работу интерна в школе будет сопровождать педагог-наставник, которому за это будут доплачивать.

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Даты проведения ВНО в магистратуру

МОН определило даты проведения внешнего независимого оценивания для абитуриентов, которые будут поступать в магистратуру в 2021 году:

единый вступительный экзамен по иностранному языку состоится 30 июня 2021 года;

по иностранному языку состоится 30 июня 2021 года; единое вступительное испытание по праву состоится 2 июля 2021 года;

по праву состоится 2 июля 2021 года; проведение специальной сессии ЕВЭ по иностранному языку для участников, которые захотят пересдать вступительный экзамен состоится 11 сентября 2021 года.

Добавим, что регистрация поступающих для участия в ВНО начнется 11 мая и продлится до 3 июня 2021 года.

Отметим, что учреждения профессионально-технического образования, у которых нет аттестации, могут заказать дипломы выпускникам в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Для этого местные управления образования должны направить обращение в МОН, а сами учреждения – сформировать запрос в электронной базе. Детали – здесь.