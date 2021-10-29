Об этом рассказал лучший учитель 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков. По его словам, тема денег в государственных школах запрещена.

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Он признался, что у него есть несколько знакомых учителей в Киеве, которые после работы в школе работают в сфере маркетинга или предпринимательской деятельности.

И у них точно пропадает ресурс, они не могут 100% успевать везде все делать качественно. Так не должно быть. Ты должен работать на одном месте, идейно себя реализовывать, но и иметь за это достойную оплату. Нам нужна золотая середина,

– считает учитель.

Артур Пройдаков вспоминает, что и сам с 2016 по 2019 годы летом уезжал работать в "Артек" в Буковеле. И не только потому, что ему нравится работа в детских лагерях, новые знакомства и тому подобное, но и просто подзаработать.

По его словам, педагоги вынуждены искать дополнительный источник дохода вне школы. И речь не только о репетиторстве – учителя подрабатывают там, где есть возможность.

Сам победитель Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков преподает в частной киевской школе, а до этого преподавал в государственных школах №3 и №1 в Ромнах на Сумщине. Он отмечает, что к теме денег в частной и государственной школах совершенно разное отношение.

"В частной школе без проблем могут обсуждаться финансовые вопросы, вопросы денежных наказаний или премий. Педагоги не боятся об этом говорить с администрацией... В государственной школе эта тема – табу", – говорит учитель.

Но, по его мнению, это нужно менять – с одной стороны, учитель должен быть идеалистом, а с другой – если он должен подрабатывать, о полной отдаче профессии трудно говорить.

Как мотивировать учителей лучше работать

По словам Пройдакова, учитель должен сам организовывать и улучшать учебный процесс. А как его мотивировать? "Думаю, у нас в стране таких премий как Global Teacher Prize может быть больше", – говорит он.

Артур Пройдаков считает, что такие премии – это хороший мотивационный фактор, добавлющий и репутации, и самооценки.

Я, например, после премии понял, что если меня отметили, значит то, что я делаю, важно, что я на правильном пути. То есть к вопросам образования следует подключать больше меценатов, которые будут поддерживать учителей разных дисциплин,

– ответил он.

Учитель говорит, что следует чаще приобщать учителей к разным дискуссиям, обсуждению интересных вопросов, художественных мероприятий и т.д. Также существует немало языковых, литературных фестивалей, в которых принимают участие языковеды, литературные критики, а учителей нет. Их нужно привлекать.

К слову, Артуру Пройдакову всего 31 год, он – выходец с Луганщины, преподает украинский язык и литературу в одной из киевских школ и влюблен в свои предметы. Как лучший учитель Украины учит детей украинскому языку – читайте крутые лайфхаки в статье.