Если вы заинтересовались работой в IT или хотите сменить карьеру, то мы советуем Вам почитать специальные книги. Они помогут новичкам понять, подходит ли вам эта сфера, а опытным специалистам подскажут, куда развиваться дальше.

Этой подборкой книг поделилась эксперт издания Happy Monday Елена Лубчак, которая работает в IT с 2005 года. Она прошла путь от сотрудника отдела поддержки до менеджера проектов и даже руководителя офиса.

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4 книги для тех, кто хочет попробовать себя в IT-сфере

"Вверх! Практический подход к карьерному росту"

Автор – Инна Кузнецова. Эта книга будет интересна всем, кто хочет сделать успешную карьеру в крупной компании (особенно иностранной). Она рассказывает не только о заработке, а больше помогает в поиске своего места в жизни.

Чем полезна эта книга? В ней подробно описан практический подход к карьерному росту в IT. Книга рассказывает о карьере девушки, которая начинала с отдела маркетинга IBM в Москве, а со временем доросла до позиции вице-президента компании в США. И весь свой опыт IT-специалистка изложила в этой книге.

"Топ-менеджер. Как построить карьеру в международной корпорации"

Автор – Борис Щербаков. Бесспорно, корпорации работают по определенным правилам, и важно их понимать, чтобы управлять своей карьерой. И зачастую случайно добиться высокой должности или повышения практически невозможно. Потому эта книга – фактически путеводитель для тех, кто хочет идти только вверх по карьерной лестнице.

Почему эта книга классная? Ее написал один из топов компании Dell. В ней описаны основные советы Бориса Щербакова по построению карьеры в международной IT-компании. Здесь даже учитывается специфика в различии культур.

"Deadline. Роман об управлении проектами"

Автор – Том ДеМарко. Эта книга рассказывает о серьезных вещах, но вместе с этим она легко читается, как приключенческий роман.

Почему эксперт рекомендует эту книгу? Ее обязательно должны прочитать все, кто работает или только хочет перейти в IТ. В этой книге описывается идеальный проект: что было бы, если бы все шло по плану, без каких-либо незапланированных событий и рисков. Конечно же, в жизни так не бывает. И автор показывает это уже на первых страницах.

"Мифический человеко-месяц. Как создаются программные системы"

Автор – Фредерик Брукс. Это дополненное и исправленное издание, которое считают библией для разработчиков программного обеспечения во всем мире. Ее Фредерик Брукс написал еще в 1975 году.

Почему эта книга популярна? Это еще одна must read книга для всех, кто интересуется IТ-сферой. В ней рассказывается, что привнесение новых сил и ресурсов на поздних стадиях разработки только отодвигает срок сдачи проекта. Эта идея стала известна под названием "закон Брукса".