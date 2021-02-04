Иногда дети по определенным причинам начинают работать в достаточно юном возрасте, до достижения совершеннолетия. Но, как показывает практика, большинство из них не знают своих прав и льгот, которые им гарантирует государство. С какого возраста можно работать и какие права имеют дети – читайте в материале.

Источник: "Всеосвіта"

Эксперты отмечают, что важно ознакомить учеников, которые хотят работать, с их правами, предусмотренными законами и специальными нормами по охране труда несовершеннолетних работников.

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Согласно данным Государственного комитета по статистике, передает Edufuture, детский труд в Украине достаточно распространен. Из 11 тысяч детей в возрасте от 5 до 15 лет к работе привлечены почти 4 тысячи детей.



Интересно, что 46% из них работают в сельском хозяйстве, 26% задействованы в торговле, 19% – в сфере услуг. При этом среди 12-летних детей процент работающих даже больше, чем среди 15-летних. В целом в мире в работе задействованы почти 250 миллионов детей.

С какого возраста дети могут работать

Согласно статье Кодекса законов о труде принимать на работу можно детей, которые достигли 16 лет.

Однако, по согласию одного из родителей или лица, которое их заменяет, детей могут принять на работу и с 15 лет.

Также допускается прием на работу с 14 лет учащихся школ, профтехов и средних специальных заведений для выполнения легкой работы, которая не наносит вред здоровью и не нарушает процесс обучения. Работать можно в свободное от учебы время и с согласия родителей.

Все лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и до 21 года должны ежегодно проходить обязательный медосмотр.

Какие права имеют дети во время работы

Дети, которые работают, имеют право:

на выплату зарплаты, как у взрослого работника;

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени;

на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное время.

Сколько должны работать дети? Если ребенку от 16 до 18 лет, продолжительность его рабочего времени должна составлять 36 часов в неделю, от 15 до 16 лет – 24 часа в неделю, а учащиеся в возрасте от 14 до 15 лет должны работать в период каникул до 24 часов в неделю.

Если же школьники работают в течение учебного года в свободное от учебы время, то продолжительность рабочего времени не может превышать половину продолжительности рабочего времени для лиц соответствующего возраста.

Детей, которые работают, запрещено:

увольнять по инициативе владельца или уполномоченного им органа (увольнение возможно только с согласия городской службы по делам детей и по соответствующим основаниям); ​

привлекать к работе в ночное время;

привлекать к сверхурочной работе;

привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

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Условия принятия несовершеннолетних работников

С несовершеннолетним работником обязательно нужно заключить трудовой договор в письменной форме. В частности, работодатель должен завести трудовую книжку работнику не позднее пяти дней после приема на работу.

Для несовершеннолетних детей нет испытательного срока при приеме на работу. Кроме того, работодатель должен провести для работника бесплатно инструктаж, обучение по вопросам охраны труда и по оказанию первой медицинской помощи.

Добавим, что нарушение правил трудоустройства несовершеннолетних лиц может быть квалифицировано, как грубое нарушение трудового законодательства, и повлечь привлечение работодателя к уголовной ответственности.