Работа в Антарктиде: как принять участие в конкурсе полярников в украинскую экспедицию

Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс для поиска команды 27-й украинской антарктической экспедиции в 2022–2023 году на станцию академика Вернадского. Поэтому если вы всегда мечтали работать в Антарктиде – подавайте свою анкету до 3 сентября.

В МОН отметили, что в этом году ждут больше заявок на конкурс от претендентов, ведь правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников до более 50 тысяч гривен.

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Кроме того, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

"7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет ВРУ, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Документы на конкурс принимают до 3 сентября 2021 года включительно. К кандидатам есть общие требования: они должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными, неконфликтными, знать иностранный язык и уметь работать с компьютером и тому подобное.

Кого ищут

В 27-ю экспедицию на станцию Вернадского традиционно ищут ученых по следующим направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения – повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, системный администратор.

В то же время к ученым есть специфические требования – высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня. Все требования к полярникам можно посмотреть здесь.

Как принять участие в конкурсе

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны прислать на электронный адрес Национального антарктического научного центра на электронную почту uac2021@uac.gov.ua следующие документы:

Заполненное заявление-анкету ученого или заявление-анкету специалиста станции специалистов.

Мотивационное письмо (в произвольной форме).

Медицинскую анкету.

Копии документов об образовании, ученая степень, ученое звание (при наличии).

Копию трудовой книжки и других документов, подтверждающих стаж работы по специальности.

Справку об отсутствии судимостей.

В теме письма необходимо указать "Конкурс УАЭ, фамилия, инициалы кандидата, для ученых – направление исследований (например, "науки о жизни"), для специалистов – должность, (например, "повар").

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Кроме того, заявление-анкета кандидата должна быть подписана кандидатом собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи. Название файлов с документами должно состоять из фамилии и названия документа (например: "Петренко диплом специалиста").



Работа полярника в Антарктиде / Инфографика Антарктического научного центра

Как будет проходить отбор

В целом отбор будет проходить в 4 этапа:

представление документов на рассмотрение – до 3 сентября 2021 года;

представление дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора (даты будут сообщены позже);

профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;

медицинский осмотр, коллективный тренинг и обучение для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедицию.

К слову, несмотря на пандемию COVID-19, во время отбора будущих полярников особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов. В то же время нет никаких ограничений по гендерному или другим признакам.